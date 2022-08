Für die vor kurzem verstorbene HSV-Legende Uwe Seeler wird heute im Volksparkstadion eine Trauerfeier veranstaltet. Wie Ihr den Abschied von "Uns Uwe" live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Seit einigen Wochen befindet sich Fußball-Deutschland in einem Trauerzustand, weil HSV-Legende Uwe Seeler am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben war und am vergangenen Donnerstag auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt wurde. In Gedenken an "Uns Uwe" tragen Vereine im ganzen Land schwarze Trauerflore und halten vor Anpfiff Schweigeminuten ab.

Am heutigen Mittwoch, den 10. August, können die HSV-Fans nun endgültig Abschied von ihrer Legende nehmen, im Volksparkstadion findet für Seeler eine öffentliche Trauerfeier statt. Um 12.30 Uhr werden dabei die Tore der Heimstätte der Rothosen geöffnet. Das virtuelle Kondolenzbuch ist noch bis heute Abend geöffnet.

Im Rahmen der Trauerfeier werden mehrere Abschiedsreden gehalten: und zwar vom Ersten Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher, vom Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Bernd Neuendorf, von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und vom Schauspieler Olli "Dittsche" Dittrich, der HSV-Fan und ein Freund der Familie Seeler ist. Begleitet wird die ganze Veranstaltung von einem Musikprogramm, an dem Pianist Joja Wendt und der Seemannschor Hamburg mitwirken werden. Neben zahlreichen prominenten Gästen wurde unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen. Fans, die teilnehmen, werden zudem gebeten, auf Blumenschmuck zu verzichten und stattdessen für die Uwe-Seeler-Stiftung zu spenden.

Uwe Seeler, Übertragung der Trauerfeier: So sehen sie den Abschied von der HSV-Legende heute live im TV und Livestream

Wer nicht im Volksparkstadion mit dabei ist, kann trotzdem die Trauerfeier live mitverfolgen, sie wird nämlich live im TV und Livestream übertragen. Um die Übertragung kümmern sich dabei die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und NDR (Norddeutscher Rundfunk). Während die ARD um 13.59 Uhr mit der Übertragung beginnt, ist der NDR bereits ab 13.30 Uhr im Einsatz.

Dabei bieten beide Sender den Abschied von Uwe Seeler nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream an. Dafür müsst ihr entweder sportschau.de oder ndr.de aufrufen.

Uwe Seeler: Seine Karriere in Zahlen

Seeler spielte von 1953 bis 1972 fast zwanzig Jahre lang ununterbrochen für den Hamburger SV und war der Inbegriff von Loyalität. Einer von vielen Gründen, warum aktuell von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne darüber gesprochen wird, das Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Stadion umzubenennen. Kühne hält aktuell die Namensrechte am Stadion in der Millionenstadt.

Absolut einzigartig! Die Karriere von Uwe Seeler in Bildern © imago images 1/24 Uwe Seeler ist am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren verstorben. "Uns Uwe" legte eine beeindruckende Laufbahn als Fußballer hin und sorgte immer wieder mit seinen Sprüchen für Lacher. Hier gibt es Seelers Karriere in Bildern. © imago 2/24 Uwe Seeler wurde am 5. November 1936 in Hamburg geboren und schloss sich schon als kleiner Steppke dem HSV an. Das Bild stammt von 1943, Uwe steht vorne links neben Schwesterchen Gertrud. © getty 3/24 "Die Werte des Lebens habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Besonders von meinem Vater und meiner Mutter." © getty 4/24 Schon mit 16 kickte er für die HSV-Senioren, damals in der Oberliga Nord. Bis zu seinem Tod hielt er seinen Hamburgern die Treue. © getty 5/24 "Also, ein normales Foul ist für mich nicht unfair." © getty 6/24 Mit dem HSV wurde er neun Jahre in Folge norddeutscher Meister und sieben Mal Torschützenkönig. In der Premierensaison der Bundesliga räumte er den Titel des besten Schützen mit 30 Treffern dann auch gleich ab. © getty 7/24 Mit 17 Jahren berief ihn schließlich Sepp Herberger das erste Mal in die Nationalmannschaft. Sein Debüt gab Seeler 1954 bei der 1:3-Niederlage gegen Frankreich. Vier Jahre später gelang ihm bei der WM in Schweden der internationale Durchbruch. © getty 8/24 Wie schießt man so viele Tore? Seeler: "Wenn sich der Gegner hinten etwas entblößt, ist es einfacher für unsere Jungs." © getty 9/24 1960 holt Seeler mit dem HSV seine erste und einzige deutsche Meisterschaft. Beim 3:2 im Finale gegen Eintracht Frankfurt erzielte er das Siegtor und einen weiteren Treffer. © getty 10/24 In 237 Bundesligaspielen erzielte er 137 Buden. Insgesamt traf er in 476 Pflichtspielen für den HSV 404 Mal ins Schwarze. 1960, 1963 und 1970 wurde Seeler Fußballer des Jahres in Deutschland. © getty 11/24 Der HSV platzierte eine Bronze-Plastik von Seelers rechtem Fuß vor dem Stadion. Eine große Ehre für die bescheidene Legende. Passend dazu: "Ich bin dafür, jetzt erstmal mit der Relation im Dorf zu bleiben." © getty 12/24 Seeler führte die deutsche Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 1966 und 1970 als Kapitän an. 1972 wurde er nach Fritz Walter als zweiter Ehrenspielführer der DFB-Geschichte ausgezeichnet. © getty 13/24 "Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum." Das bewies Uns Uwe auch in der Nationalmannschaft häufig genug - in 72 Länderspielen erzielte er 43 Treffer. © getty 14/24 "Erst wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist das Spiel zu Ende oder gewonnen." © getty 15/24 Seeler war der erste Spieler mit mehr als 20 WM-Spielen. Erst Lothar Matthäus brach diesen Rekord 28 Jahre später. Nach Seelers endgültigem Rücktritt aus der DFB-Elf übte er sich in der Zuschauer-Rolle. © getty 16/24 "Wenn im Fernsehen Fußball läuft, muss alles um mich herum ruhig sein. Da bin ich wie weggetreten." © getty 17/24 Ganz so wilde Statistiken und Mäntel wie Pele hat Seeler nicht vorzuweisen, eine Legende in der Nationalmannschaft ist er freilich trotzdem - auch wenn ihm der große Wunsch, mit Deutschland Weltmeister zu werden, verwehrt blieb. © getty 18/24 Auch einen anderen Titel mit der Nationalmannschaft konnte Seeler nicht holen. Seine Prognose für die WM 2006 bewahrheitete sich ebenso wenig: "Der große Favorit ist für mich Brasilien, der Geheimfavorit Italien - und Weltmeister wird Deutschland." © getty 19/24 Auch mit dem HSV erlebte Seeler nicht nur gute Zeiten, besonders in der jüngeren Vergangenheit nicht, als der HSV erstmals in die 2. Liga abstieg: "Wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern in der Wand." © imago images 20/24 Angesichts des sportlichen Niedergangs seines HSV wurde ein Seeler-Satz zum Klassiker, weil er diesen immer wieder auspackte, ja auspacken musste: "Ich mache mir große Sorgen um den HSV." © getty 21/24 Seeler trug jedoch nicht nur die Raute auf der Brust. Anlässlich des 50. Geburtstags des Kaisers schlüpfte er sogar in ein Trikot des FC Bayern © getty 22/24 Nach seiner HSV-Zeit absolvierte Seeler auf Betreiben seines Sponsors adidas ein Spiel für den irischen Erstligisten Cork Celtic. Beim 2:6 gegen die Shamrock Rovers erzielte er beide Tore für Cork. © getty 23/24 1970: Als erster Sportler überhaupt wurde Seeler mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2001 bekam er die Goldene Ehrennadel des DFB, 2013 folgte der Preis als "Legende des Sports". © getty 24/24 "Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind, entscheidet meine Frau."

Mit dem HSV wurde Uwe Seeler 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger, in 476 Ligaspielen traf er ganze 404-mal - kein Hamburger kommt nur ansatzweise an diese Zahl heran. Als Spieler der deutschen Nationalmannschaft nahm er zudem an vier Weltmeisterschaften teil, womit er auch bei unvergesslichen Spielen wie dem Finale 1966 gegen England, das aufgrund des "Wembley Tores" in die Geschichte einging, und dem Jahrhundertspiel gegen Italien 1970 auf dem Platz stand.