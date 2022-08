Der 1. FC Köln kämpft in der Qualifikation um die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League. So lässt sich das Rückspiel gegen Fehervar heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Geführt, aber verloren: Im Kampf um das Ticket zur Gruppenphase der Conference League hat der 1. FC Köln das Hinspiel in den Playoffs nicht für sich entscheiden können. Gegen den ungarischen Klub Fehervar FC gab es am vergangenen Donnerstag vor heimischer Kulisse eine 1:2-Niederlage.

Am heutigen Donnerstag, den 25. August bekommt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart die Chance, das Rückspiel und damit auch noch diese Qualifikation erfolgreich zu bestreiten. Das Auswärtsspiel in der MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár steigt ab 19 Uhr.

Wo lassen sich die internationale Aufgabe des 1. FC Köln heute im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

Fehervar vs. 1. FC Köln, Übertragung: Rückspiel in Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream

Genauso wie die höheren europäischen Wettbewerbe Champions League und Europa League könnt Ihr auch die Conference League live sehen. Die Übertragungsrechte liegen bei RTL, das bereits das Hinspiel zwischen Köln und Fehervar gezeigt hat.

Im frei empfangbaren Fernsehen läuft bei RTL in der Regel aber nur die Europa League, da der Wettbewerb eben auch immer donnerstags stattfindet. Das Köln-Spiel wird seitens RTL heute nur per Livestream bei RTL+ angeboten - dieser ist zudem kostenpflichtig.

Ein Premium-Abo bei RTL+ kostet pro Monat 4,99 Euro, hierbei lässt sich der Livestream nur auf einem Endgerät abrufen. Das Max-Paket bietet die Möglichkeit, parallel auch ein zweites Endgerät zu nutzen und dort ebenfalls zu streamen. Das Abo kostet etwas dementsprechend mehr: 9,99 Euro. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.

Wichtiger Hinweis: Abgesehen von der Ausstrahlung bei RTL+ seht Ihr das Köln-Spiel heute auch bei OneFootball sowohl auf der Internetseite als auch in der App - und das sogar kostenfrei.

Fehervar vs. 1. FC Köln: Rückspiel in Playoffs zur Conference League im Liveticker

Euch ist es nicht möglich, heute im Livestream einzuschalten? Das ist kein großes Problem, denn verpassen müsst Ihr auch selbst dann nichts. SPOX tickert die mindestens 90 Minuten live mit, sodass Euch während der Partie nichts entgeht.

Fehervar vs. 1. FC Köln, Übertragung: Rückspiel in Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Fehervar FC - 1. FC Köln

Fehervar FC - 1. FC Köln Wettbewerb: UEFA Europa Conference League, Qualifikation

UEFA Europa Conference League, Qualifikation Runde: Rückspiel

Rückspiel Datum: 25. August 2022

25. August 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár

MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár Livestream: RTL+, OneFootball

Liveticker: SPOX

