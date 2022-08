Die Belohnung für eine äußerst erfolgreiche vergangene Spielzeit: Der 1. FC Köln bestreitet heute das Hinspiel der Playoffs der Conference League gegen den FC Fehervar aus Ungarn. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Wir schreiben den 7. Mai 2022: Trotz einer Niederlage gegen den VfL Wolfsburg stürmen die Fans des 1. FC Köln auf den Rasen ihres Rhein-Energie-Stadions. Der Grund ganz einfach: Am 33. Spieltag machte der Karnevalsverein den Einzug in die UEFA Conference-League-Playoffs perfekt. Damit hat das Team von Steffen Baumgart die Chance, in dieser Saison 2022/23 europäisch zu spielen.

Schritt eins auf dem Weg dahin folgt am heutigen Donnerstag, den 18. August, wenn die Geißböcke das Hinspiel der Playoffs gegen den FC Fehervar aus Ungarn bestreiten. Interessant am Kölner Gegner ist, dass er von dem Deutschen Michael Boris trainiert wird. Ein prominenter Name findet sich zudem im Kader der Ungarn: Der Ex-Herthaner Palko Dardai steht seit Anfang 2021 dort unter Vertrag.

Im heutigen Aufeinandertreffen soll die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden in der Vorschlussrunde gelegt werden. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr in der heimischen Arena. Das Rückspiel wird eine Woche später in Ungarn ausgetragen.

© getty Wo steht man? Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und ordentlichem Saisonstart ist die Form des 1. FC Köln schwer greifbar.

Wir geben allen Interessierten die notwendigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

1. FC Köln vs. Fehervar, Übertragung: Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream

Sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream bieten sich allen Fans Optionen. Für die Übertragung im TV hat sich der Free-TV-Sender RTL die Rechte gesichert. Ab 20.15 Uhr berichtet der Kanal live aus Köln und startet damit eine Viertelstunde vor Anpfiff mit Vorberichten in die Berichterstattung.

Auch im Bereich der Streamingoptionen führt kein Weg an RTL vorbei. Online ist das Spiel lediglich bei RTL+ zu sehen, dafür wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

1. FC Köln vs. Fehervar, Übertragung: Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream: Alle Infos auf einen Blick

Spiel: 1. FC Köln - FC Fehervar

1. FC Köln - FC Fehervar Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Datum: 18.08.2022

18.08.2022 Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+

1. FC Köln vs. Fehervar, Übertragung: Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream: Die letzten Spiele des 1. FC Köln