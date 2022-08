BVB, News, Gerüchte: Akanji angeblich weiter bei Inter Mailand im Rennen

33/58

YOUSSOUFA MOUKOKO: 83 Tore in 50 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga, 33 Tore in 20 Spielen in der A-Junioren-Bundesliga. Die Statistiken sprechen für sich, Moukoko ist ein riesiges Talent, welches seit 2016 die Junioren-Bundesligen aufgemischt hat.