1. FC Köln in den Playoffs zur Europa Conference League: Datum, Termine, Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Der 1. FC Köln spielt wieder im Europapokal! In der vergangenen Saison qualifizierte sich der 1. FC Köln für die Playoffs zur Europa Conference League. Wir liefern Euch alle Informationen zu den Playoffs und Ihr erfahrt hier wer die Duelle live im TV und Livestream überträgt.

Der 1. FC Köln ist zurück in Europa! Der siebte Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison berechtigt den 1. FC Köln an der Teilnahme der Playoffs zur Europa Conference League. Kann sich das Team von Steffen Baumgart in den beiden Duellen durchsetzen und damit in die Gruppenphase des Wettbewerbs einziehen?

1. FC Köln in den Playoffs zur Europa Conference League: Datum, Termine, Gegner

Die Europa Conference League ist bereits im vollem Gange. Vor der Gruppenphase, die am 8. September beginnt, kämpfen die Teams in der Qualifikation und in den Playoffs um die Plätze in den Gruppen. Drei Qualifikationsrunden und die Playoffs werden vor der Gruppenphase in der Europa Conference League absolviert.

Der 1. FC Köln greift durch die Platzierung als Tabellensiebter der Bundesliga-Saison 2021/22 erst in den Playoffs in das Turnier ein. In den Playoffs muss der 1. FC Köln gegen einen noch offenen Gegner antreten. Das Duell entscheidet sich mit dem Hin- und Rückspiel in zwei Partien. Der Playoff-Gegner des 1. FC Kölns wird der Sieger aus dem Duell zwischen Fehérvár FC aus Ungarn und dem FC Petrocub-Hincesti aus Moldau sein. Das Hinspiel gewann der ungarische Erstligist deutlich mit 5:0. Das Rückspiel findet am 11. August statt.

Die Gruppenphase der Europa Conference League findet vom 8. September bis zum 3. November statt. Das Finale ist schließlich für den 7. Juni 2023 in der Eden Arena in Prag terminiert. Der Sieger der Europa Conference League erhält in der kommenden Saison einen Startplatz für die UEFA Europa League.

Event Begegnung Datum Anstoß Hinspiel 1. FC Köln vs. Fehérvár FC /FC Petrocub-Hincesti 18. August 20.30 Uhr Rückspiel Fehérvár FC /FC Petrocub-Hincesti vs. 1. FC Köln 25. August tba

1. FC Köln in den Playoffs zur Europa Conference League: Übertragung im TV und Livestream

Die Playoff-Duelle des 1. FC Kölns in der Europa Conference League könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV sehen! RTL hat sich die umfangreichen Übertragungsrechte der UEFA Europa League und der Europa Conference League gesichert. Der Sender zeigt somit die beiden Playoff-Spiele des 1. FC Köln am 18. und 25. August im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

© getty Kann Steffen Baumgart mit seiner Mannschaft in die Gruppenphase der Europa Conference League einziehen?

Am 18. August beginnt der Sender um 20.15 Uhr mit seiner Übertragung, der Anpfiff des Spiels erfolgt um 20.30 Uhr. Den Übertragungstermin für das Rückspiel am 25. August hat RTL noch nicht veröffentlicht.

Mit einem Abonnement bei RTL+ könnt Ihr die Partien des 1. FC Kölns in der Europa League Conference alternativ auch im Livestream verfolgen. Das Abo bei RTL+ ist kostenpflichtig - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen.

