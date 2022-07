Werder Bremen bestreitet am heutigen Samstag ein Testspiel gegen Besiktas Istanbul. SPOX teilt mit, wie sich die Partie live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Auf den VfB Oldenburg und den Karlsruher SC folgt Besiktas Istanbul: Werder Bremen bestreitet gegen den Klub aus der türkischen Süper Lig sein drittes Testspiel im Laufe der Vorbereitung auf die Pflichtspiel-Saison 2022/23, die für die Hanseaten am 1. August mit dem DFB-Pokal gegen Energie Cottbus beginnt.

Das Aufeinandertreffen gegen Besiktas ist für den heutigen Samstag, den 9. Juli angesetzt, los geht es um 16 Uhr. Ausgetragen werden die 90 Minuten weder in Bremen noch in Istanbul, sondern in Innsbruck.

Der Bundesliga-Rückkehrer hält sich seit dem 30. Juni im Zillertal zum Trainingslager auf - noch bis zum morgigen Sonntag, ehe die Rückreise in das kleinste deutsche Bundesland ansteht. Schauplatz des Duells mit den Istanbulern ist das Tivoli Stadion.

Werder Bremen gegen Besiktas: Wird man sich dieses Spiel heute live im TV und Livestream ansehen können? Und wenn ja: Wo? SPOX klärt im Folgenden zur Übertragung auf.

© getty Ole Werner hat Werder Bremen zurück in die Bundesliga geführt.

Werder Bremen vs. Besiktas Istanbul, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das wird alle Fans von Werder sowie sonstige Interessierte freuen: Ja, zu der Begegnung zwischen den Bremern und Besiktas gibt es eine Übertragung.

Der österreichische Fernsehsender ServusTV nimmt sich der Ausstrahlung nämlich an und sendet live. Wer ServusTV nicht bei sich auf dem TV-Gerät empfängt, kann ganz einfach auf den Livestream zurückgreifen. Dieser steht online schon bereit und ist kostenlos. Übertragungsstart ist dort heute um 15.55 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anstoß in Innsbruck.

Werder Bremen vs. Besiktas Istanbul, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Werder Bremen - Besiktas Istanbul

Werder Bremen - Besiktas Istanbul Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 9. Juli 2022

9. Juli 2022 Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Tivoli Stadion, Innsbruck, Österreich

Tivoli Stadion, Innsbruck, Österreich TV/Livestream: ServusTV

Werder Bremen: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Der Test gegen Besiktas ist für Werder der dritte der laufenden Vorbereitung. Zu verzeichnen hat das Team von Trainer Ole Werner bislang je einen Sieg und eine Niederlage. Zum Start gab es eine 1:3-Pleite gegen Oldenburg, kürzlich folgte dann ein 2:1 gegen den KSC. Nach dem Besiktas-Spiel geht es für die Norddeutschen, deren Bundesliga-Auftakt am 6. August auswärts gegen den VfL Wolfsburg stattfindet, noch gegen den FC Twente Enschede.