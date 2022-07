Starke Auftritte gegen die mitfavorisierten Dänemark und Schweden, im dritten Gruppenspiel wartet nun Finnland. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit den souveränen und taktisch teils äußerst reifen Siegen gegen die hochgelobten Däninnen und Spanierinnen hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2022 in England in den Vordergrund gespielt - und die Herzen vieler Fans erobert. Im finalen Gruppenspiel gegen Finnland geht es nun darum, Selbstvertrauen zu tanken für das Viertelfinale, das mit dem 2:0-Erfolg am Dienstag gegen Spanien bereits eingetütet wurde.

Auf die leichte Schulter sollte das Aufeinandertreffen mit den Skandinavierinnen dennoch nicht genommen werden: Während sich der Außenseiter bisher als durchaus zäher Gegner herausstellte, fehlen dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mindestens drei nominelle Stammkräfte. Lea Schüller (Corona-Infektion) sowie Lena Oberdorf und Felicitas Rauch (beide Gelbsperre) fallen definitiv aus.

Es kann also von einem spannenden Spiel ausgegangen werden. Wie Ihr mit dabei sein könnt, lassen wir Euch hier wissen.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream?

Die Partie im MK Stadium im südenglischen Milton Keynes wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Ihr habt wie üblich mehrere Optionen, das Spiel live zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV

Ebenfalls beim Alten bleiben die Verantwortlichkeiten für die deutschen Spiele bei dieser Europameisterschaft: Die ARD und das ZDF teilen sich die Rechte für die Auftritte der DFB-Elf. Dank des Rotationsprinzips ist an diesem Samstag wieder das ZDF für die Übertragung zuständig. Die Vorberichte beginnen dort bereits um 20.15 Uhr, pünktlich zum Anstoß meldet sich dann Claudia Neumann vom Kommentatorenplatz.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute im Livestream?

Parallel zum TV-Programm kann das Spiel auch ganz entspannt online über den Livestream des ZDF verfolgt werden.

Wer noch mehr Inhalte für die gesamte EM 2022 in England wünscht, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Die Plattform überträgt nicht nur alle deutschen Spiele, sondern generell jede einzelne Partie des Großereignisses live. Dazu zählt beispielsweise auch das spannungsgeladene heutige Parallelspiel zwischen Dänemark und Spanien. Neben der Frauen EM werdet ihr bei DAZN auch in den Sportarten American Football, Basketball, Tennis oder Darts fündig.

Für DAZN ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dieses kostet Euch entweder monatlich 29,99 Euro oder alternativ jährlich 298,88 Euro (24,99 Euro im Monat).

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream? - Alternative im Liveticker

Auch wenn keine der genannten Optionen für Euch in Frage kommt, könnt ihr ganz einfach auf dem Laufenden bleiben. Der SPOX-Liveticker versorgt Euch mit allen wichtigen Infos rund ums Spiel. Hier gelangt Ihr direkt dorthin.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream? - Alle Infos im Überblick

Begegnung: Deutschland - Finnland

Deutschland - Finnland Wettbewerb: Frauen-Europameisterschaft 2022

Frauen-Europameisterschaft 2022 Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 3

3 Datum: 16. Juli 2022

16. Juli 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: MK Stadium, Milton Keynes

MK Stadium, Milton Keynes TV: ZDF

Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle der Gruppe B