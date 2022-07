Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Mittwoch ein Testspiel gegen den SC Verl. Wie sich die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen lässt, wird in diesem Artikel von SPOX beantwortet.

Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 bereits wieder zurück im deutschen Oberhaus, ebenso wie Werder Bremen haben die Gelsenkirchener den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga gemeistert - das sogar als Spitzenreiter und somit Meister. Dort will sich Schalke jetzt wieder etablieren, möglichst nicht allzu lange um den Klassenerhalt kämpfen.

Unabdingbar ist dafür natürlich eine optimale Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/23, die seit dem 22. Juni läuft. Zum Trainingslager bricht die Mannschaft von Neu-Trainer Frank Kramer am 11. Juli auf, absolvieren wird sie es bis zum 18. Juli im österreichischen Mittersill.

Vor dieser Reise bestreiten die Königsblauen schon vier ihrer fünf geplanten Freundschaftsspiele. Eines davon haben sie bereits bestritten. Nach dem Aufeinandertreffen gegen Blau-Weiß Lohne geht es nun gegen den Drittligisten SC Verl zur Sache. Die Begegnung findet am heutigen Mittwoch, den 6. Juli statt, los geht es um 17.30 Uhr. Schauplatz ist das Parkstadion, einstige Heimstätte von Schalke und heute Teil des Trainingsgeländes.

© getty Schalke 04 bereitet sich auf die Saison 2022/23 vor.

Schalke 04 vs. SC Verl, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann sich die Partie trotzdem über die kompletten 90 Minuten live anschauen. Schalke selbst liefert nämlich eine Übertragung per Livestream auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen oder seitens eines TV-Senders im Livestream gibt es dagegen nicht.

Schalke 04: Testspiele während der Saisonvorbereitung 2022/23

Nach den Duellen mit Lohne und Verl testen die Knappen noch gegen den SV Meppen, Italien-Klub US Salernitana und den niederländischen Verein Twente Enschede.

Die Pflichtspiel-Saison beginnt für Schalke am 31. Juli mit dem DFB-Pokal gegen den Bremer SV. In der Bundesliga geht es am 7. August gegen den 1. FC Köln los, ebenfalls auswärts. Das erste Heimspiel der neuen Saison findet eine Woche später statt, dann kommt Borussia Mönchengladbach in die Veltins-Arena.

Datum Uhrzeit Gegner 2. Juli 15.30 Uhr BW Lohne 6. Juli 17.30 Uhr SC Verl 9. Juli 13.00 Uhr SV Meppen 13. Juli TBA US Salernitana 22. Juli 20.00 Uhr Twente Enschede

2. Bundesliga, Tabelle 2021/22: Schalke 04 steigt als Meister auf