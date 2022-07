In England bestreitet Hertha BSC heute sein nächstes Testspiel im Zuge der Saisonvorbereitung. Gegner: Derby County. Kann man das Duell live im TV und Livestream verfolgen? SPOX liefert Informationen zur Übertragung.

Nicht mehr lange, dann beginnt die Pflichtspiel-Saison 2022/23. Wegen der Weltmeisterschaft im November und Dezember fällt der Startschuss in DFB-Pokal und Bundesliga dieses Jahr bereits jeweils eine Woche eher, weshalb sich unter anderem die Bundesligisten mitten in der Vorbereitungsphase befinden.

Zu ihnen gehört weiterhin auch Hertha BSC. Die Berliner retteten sich in der Relegation gegen den Hamburger SV und hielten die Klasse (0:1, 2:0). Am heutigen Samstag, den 16. Juli absolvieren sie ihre Testspiele vier und fünf in diesem Sommer.

Ab 12 Uhr tritt Hertha zunächst hinter verschlossenen Türen gegen den FC Halifax Town an, wobei dann wohl nur eine B- oder C-Elf im Einsatz sein dürfte. Ab 17 Uhr geht es nämlich gegen den englischen Drittligisten Derby County, einen dann schon ernsteren Test, weiter. Die Partie steigt auf englischem Boden im Pride Park Stadium in Derby.

Hertha BSC gegen Derby County: Im Folgenden erhaltet Ihr Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

© getty Hertha trifft in der Vorbereitung auf die neue Saison auf Derby County.

Hertha BSC vs. Derby County, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich das Testspiel von Hertha BSC heute live im TV oder Livestream ansehen möchte, der bekommt auch eine Gelegenheit dazu - sogar im frei empfangbaren Fernsehen. Sport1 hat sich die Rechte an der Ausstrahlung nämlich gesichert und zeigt die 90 Minuten bei sich im Hauptprogramm. Los geht es um 16.55 Uhr, also kurz vor dem Anstoß.

Sport1 bietet das TV-Programm auch im Livestream an, dazu müsst Ihr Euch einfach nur online auf Sport1 oder in die App des Senders reinklicken.

Hertha BSC vs. Derby County, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC - Derby County

Hertha BSC - Derby County Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 16. Juli 2022

16. Juli 2022 Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Pride Park Stadium, Derby

Pride Park Stadium, Derby TV, Livestream: Sport1

Hertha BSC: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Die Herthaner sind in der laufenden Vorbereitung noch ungeschlagen, holten ein 7:0 gegen Makkabi, ein 1:0 gegen Babelsberg 03 und ein 5:1 gegen Energie Cottbus. Nach diesem Wochenende geht es noch gegen Nottingham Forest und West Bromwich Albion, ehe die Pflichtspiel-Saison am 31. Juli mit dem DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig startet.