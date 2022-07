Frauen EM 2022: Wie oft wurde Deutschland Europameister?

Nach fast neun Jahren stehen die deutschen Fußballerinnen endlich wieder vor dem Gewinn eines internationalen Turnieres. Doch wie oft haben die DFB-Frauen den EM-Titel bereits gewonnen? SPOX hat die Antworten.

Es war das Jahr 2013 als die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft das letzte Mal auf internationaler Bühne jubeln durften. Mit dem 1:0-Sieg gegen Norwegen krönten sich Weltfußballerin Nadine Angerer und ihr Team erneut zum Europameister. Nachdem die jahrzehntelange Dominanz Deutschlands zwischenzeitlich von der Niederlande gebrochen wurde, hat nun ein fast gänzlich anderer Kader, die Möglichkeit, den Titel zurückzuholen.

Dass man sich jedoch überhaupt wieder in dieser Position befindet, um die Krone Europas mitspielen zu können, war längst nicht selbstverständlich. Schließlich hat "kein Schwein mit uns gerechnet", wie es Sturmass Alexandra Popp im Nachgang des Halbfinalsieges gegen Frankreich (2:1) ganz treffend formulierte. Neben all den Favoriten aus Spanien, England, Frankreich oder Schweden waren die deutschen Damen wohl nur für die Wenigsten ein echter Titelanwärter.

Nun aber steht das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg tatsächlich im Endspiel der EM. Zu verdanken ist dieser Erfolg zum einen der starken Teamleistung - lediglich ein Gegentor in fünf Spielen spricht Bände - und zum anderen der phänomenalen Alexandra Popp, die nicht zuletzt gegen die Französinnen ihre gesamte Klasse unter Beweis stellte. Das Spiel gegen England am Sonntag sollte aber dennoch eine andere Hausnummer werden. Schließlich steht man nun nicht nur einer der zwei besten Mannschaften Europas gegenüber, man spielt zudem auswärts. Gut 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Wembley-Stadion in London erwartet, ein Großteil davon dürfte wohl den Three Lions den Rücken stärken. Mit einer geschlossenen Leistung wie in den vergangenen Tagen, müssen sich die DFB-Damen allerdings vor niemandem verstecken.

© imago images 2013 gewannen die deutschen Damen zuletzt die EM. Sehen wir solche Bilder bald erneut?

Frauen EM 2022: Wie oft wurde Deutschland Europameister?

Insgesamt zwölf Europameisterschaften der Frauen fanden bis dato statt. Die erste Austragung datiert bis ins Jahr 1984 zurück. Damals gab es mit England, Italien, Dänemark und Schweden gerade einmal vier teilnehmende Nationen. Die Nase vorn hatten am Ende die Schwedinnen nach Elfmeterschießen gegen England. Auch die nachfolgende Europameisterschaft im Jahr 1987 ging an ein skandinavisches Team, genauer gesagt an Norwegen, die sich im Finale gegen Schweden mit 2:1 durchsetzten.

Doch danach begann die Jahrzehnte währende Dominanzphase Deutschlands. Von 1989 bis 2013 fanden genau neun Europameisterschaften der Damen statt. Sage und Schreibe acht dieser neun Austragungen sollte Deutschland für sich entscheiden. Einzig die Norwegerinnen im Jahr 1993 konnten der perfekten Bilanz einen Strick draus drehen. Demzufolge gingen bisher acht der insgesamt zwölf EM-Turniere der Geschichte an Deutschland. Eine beispiellose Vormachtsstellung.

Frauen EM 2022: Wie oft wurde Deutschland Europameister? - Die EM-Siegerinnen der Geschichte

Jahr Siegerland 2017 Niederlande 2013 Deutschland 2009 Deutschland 2005 Deutschland 2001 Deutschland 1997 Deutschland 1995 Deutschland 1993 Norwegen 1991 Deutschland 1989 Deutschland 1987 Norwegen 1984 Schweden

Frauen EM 2022: Wie oft wurde Deutschland Europameister? - Übertragung des Finalspiels gegen England

Frauen EM 2022: Wie oft wurde Deutschland Europameister? - Der Kader der DFB-Frauen

Torhüterinnen

Trikotnummer Name Verein 21 Ann-Kathrin Berger FC Chelsea 1 Merle Frohms VfL Wolfsburg 12 Almuth Schult Angel City FC

Abwehr

Trikotnummer Name Verein 23 Sara Doorsun Eintracht Frankfurt 15 Giulia Gwinn FC Bayern München 5 Marina Hegering VfL Wolfsburg 3 Kathrin Hendrich VfL Wolfsburg 2 Sophia Kleinherne Eintracht Frankfurt 17 Felicitas Rauch VfL Wolfsburg

Mittelfeld/Sturm