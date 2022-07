Zwischen dem FC Bayern München und Manchester City kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Testspiel. Hier erklären wir Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Zuge ihrer USA-Reisen stehen sich heute der FC Bayern und Manchester City gegenüber. Gut zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start bekommt der Rekordmeister also noch einmal die Möglichkeit, den vielen Neuzugängen Spielpraxis zu vermitteln. Außerdem bekommen Fans und Interessierte einen detaillierten Blick davon, wie das neue offensive Spielsystem ohne echten Stürmer aussehen könnte.

Für die Münchner ist es übrigens bereits das zweite Testspiel während des USA-Trainingslagers. So stand man erst am vergangenen Donnerstag dem MLS-Klub DC United, den man mit 6:2 bezwang, in Washington gegenüber.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann das Testspiel der Bayern gegen Manchester City stattfindet und wo Ihr es live verfolgen könnt.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Infos

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Testspiel heute live anschauen? Kein Problem! Denn es wird in der Tat eine kostenlose Übertragung geben. Doch wo findet man diese?

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute im Livestream

Um das Match im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr nichts weiter tun als den YouTube-Kanal des FC Bayern aufzurufen. Hier wird nämlich das gesamte Match kostenfrei für jedermann zu sehen sein. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Der Übertragungsstart wird wohl nur wenige Minuten vor dem offiziellen Spielstart um 01.00 Uhr morgens stattfinden.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute live im TV

Es wird keine Live-Übertragung im Fernsehen geben. Lediglich im Re-Live bietet Sport1 das Duell im Free-TV an. Am Sonntag um 14 Uhr wird die Partie gezeigt.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ zum Livestream stellen wir von SPOX auch einen komplett kostenlosen Liveticker zur Verfügung. Über diesen Link geht's direkt dahin.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der weitere Spielplan des FC Bayern