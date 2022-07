Der FC Bayern München musste sich letzte Nacht in einem Testspiel Manchester City mit 0:1 geschlagen geben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Highlights und das gesamte Spiel im Video sehen könnt.

Nach dem 6:2-Sieg gegen DC United am Mittwoch war der FC Bayern München gestern Nacht im zweiten und letzten Testspiel im Rahmen der Audi Summer Tour 2022 nicht so erfolgreich. Dem englischen Meister Manchester City, der vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola trainiert wird, mussten sich die Münchner im Lambeau Field in Green Bay mit 0:1 geschlagen geben. Für das einzige Tor des Spiels sorgte Citys Star-Neuzugang Erling Haaland, der in der zwölften Minute traf. Aufgrund von Regen und Gewitter ging die Partie später los als geplant, auch nach dem 1:0-Treffer des Ex-Dortmunders gab es eine 60-minütige Unterbrechung.

FC Bayern vs. Manchester City: Statistik zum Testspiel

FC Bayern München 0:1 Manchester City Tore 0:1 Haaland (12.) Aufstellung FC Bayern München Neuer (40. Ulreich) - Pavard (72. Stanisic), Upamecano (53. de Ligt), Hernandez (72. Nianzou), Davies (72. Wanner) - Kimmich, Sabitzer (53. Gravenberch) - Coman (40. Mazraoui), Sané (53. Musiala) - Müller (72. Zirkzee), Gnabry (72. Vidovic) Aufstellung Manchester City Ederson - Cancelo, Dias (57. Walker), Ake, Wilson-Esbrand - Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva (70. Philipps) - Mahrez (70. Palmer), Haaland (40. Álvarez), Grealish

© getty Erling Haaland traf bei seinem Debüt für Manchester City.

FC Bayern München vs. Manchester City, Highlights: Das Testspiel im Video

Der FC Bayern selbst war in der Nacht für die Übertragung des Duells gegen Manchester City verantwortlich, unter anderem auch auf YouTube. Eben dort könnt Ihr die Highlights der Partie auch Stunden nach dem Abpfiff im Video verfolgen, jedoch nicht nur die Highlights, sondern das gesamte Spiel im Re-Live (hier geht es zum Video).

Auch Sport1 bietet die Partie heute im Re-Live an. Anders als bei YouTube könnt Ihr dafür jedoch nicht zu einer beliebigen Uhrzeit einschalten, bei Sport1 wird FC Bayern vs. ManCity um 14 Uhr im Free-TV gezeigt.

FC Bayern München: Sommerfahrplan in der Übersicht

Für die Bayern ist die Testphase nach nur zwei Spielen zu Ende, heute ist zudem auch bereits der letzte Tag der USA-Reise. Der Fokus richtet sich nun auf das bevorstehende erste Pflichtspiel in einer Woche, wenn es gegen RB Leipzig um den DFL-Supercup geht. Die Bundesliga geht für den FC Bayern am 5. August los, der Gegner am ersten Spieltag ist der Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.