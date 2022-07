Die Neuzugänge Sadio Mane und Matthijs de Ligt trafen gestern Nacht gegen DC United bei ihrem Debüt für den FC Bayern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die ersten Tore der beiden für den FCB und die Highlights zum Testspiel im Video sehen könnt.

In der Nacht auf Donnerstag bestritt der FC Bayern München sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die bevorstehende Saison, die für die Münchner bereits am 30. Juli mit dem DFL-Supercup gegen RB Leipzig beginnt. Im Rahmen des Trainingslagers in den Vereinigten Staaten bezwang der Rekordmeister den heimischen MLS-Klub DC United mit 6:2.

Dabei schossen die beiden Star-Neuzugänge Sadio Mane und Matthijs de Ligt bereits ihre ersten Tore für ihren neuen Arbeitgeber. Viel Zeit ließen sie sich dabei nicht, Mane traf schon in der 5. Spielminute vom Punkt, de Ligt kam zur Halbzeit und schoss keine zwei Minuten später (47.) nach einer Ecke per Volley das zwischenzeitliche 4:0.

FC Bayern vs. DC United: Statistik zum Testspiel

FC Bayern München 6:2 DC United Tore 1:0 Mane (5.), 2:0 Sabitzer (12.), 3:0 Gnabry (44.), 4:0 de Ligt (47.), 5:0 Zirkzee (51.), 5:1 Simonsen (54.), 5:2 Ku-DiPetro (83.), 6:2 Müller (90.+2.) Aufstellung FC Bayern München - 1. Halbzeit Neuer - Mazraoui, Nianzou, Upamecano , Davies - Sabitzer, Vidovic, Gnabry, Sane, Copado - Mane Aufstellung FC Bayern München - 2. Halbzeit Ulreich - Pavard , de Ligt (74. Herold), Hernandez, Stanisic - Gravenberch, Kimmich, Wanner, Müller, Coman - Zirkzee Aufstellung DC United Kempin - Najar, Birnbaum, Pines, Samake - Canouse, Nyeman, Hopkins, Robertha, Smith - Berry

© getty Der FC Bayern setzte sich im ersten Testspiel gegen DC United mit 6:2 durch.

FC Bayern München vs. DC United, Highlights: Die ersten Tore von Sadio Mane und Matthijs de Ligt für den FCB im Video

Nicht nur die beiden Treffer oder andere Highlights des Spiels könnt Ihr auf der YouTube-Seite des FC Bayern verfolgen, auch das gesamte Spiel gegen DC United ist dort zu sehen (hier geht es zum Video). Auf YouTube war das Spiel nämlich bereits live zu sehen, nun lässt es sich Stunden später auch im Re-Live verfolgen.

Wie es bei YouTube-Videos üblich ist, habt Ihr dabei die Möglichkeit, mit einem Klick von einer bestimmten Stelle im Video auf eine andere zu springen und könnt somit auch actionarme Spielphasen überspringen.

Mit dem Duell gegen DC United hat der FC Bayern bereits die erste Hälfte seiner geplanten Testspiele absolviert, weiter geht es mit dem Spektakel gegen Manchester City in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Anpfiff um 1 Uhr deutscher Zeit). Auch das zweite Testspiel des FCB wird in den USA ausgetragen, dieses Mal jedoch nicht in der Hauptstadt, sondern in Green Bay, im Lambeau Field, wo die Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers ihre Heimspiele in der NFL bestreiten.

FC Bayern München: Sommerfahrplan in der Übersicht

Der FC Bayern eröffnet am 5. August gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt auswärts im Deutsche Bank Park die Bundesliga-Saison 2022/23.