Für Eintracht Frankfurt geht die Saisonvorbereitung heute weiter mit einem Testspiel gegen den LASK Linz. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung heute live im TV und im Livestream sehen könnt.

Der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bereitet sich aktuell im Trainingslager in Windischgarsten auf die kommende Saison vor. Am ersten Tag des einwöchigen Trainingslagers in Österreich bestreitet Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag, den 09. Juli, ein Testspiel gegen den LASK Linz.

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem LASK Linz beginnt heute Nachmittag um 15.00 Uhr. Das Duell bestreiten die Teams in der Raiffeisen Arena im oberösterreichischen Pasching, der Heimspielstätte des LASK Linz. Neben der Vorbereitung auf die kommende Saison, dient das heutige Spiel auch dem guten Zweck: 20 Prozent der Zuschauereinahmen kommt der Organisation Herzkinder Österreich zu Gute.

Für Oliver Glasner ist die heutige Partie eine weitere Möglichkeit, seine zahlreichen Neuzugänge zu testen. Nach Mario Götze, Lucas Alario und Kolo Muani, holte die SGE mit Marcel Wenig ein Talent von FC Bayern München, das den Sprung zu den Profis schaffen möchte und heute sein Können unter Beweis stellen kann. Das letzte Testspiel gegen Viktoria Aschaffenburg gewann die SGE knapp mit 1:0. Mario Götze kam bei dem Duell noch nicht zum Einsatz. Gibt er heute gegen den LASK Link sein Debut?

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem LASK Linz heute exklusiv im TV und Livestream. Ab 14.45 Uhr seht Ihr die Partie heute live und in voller Länge auf Sky Sport News (HD) im Pay-TV.

© getty Kommt Mario Götze heute gegen den LASK Link zum Einsatz?

Im Livestream könnt Ihr den Sender ebenfalls verfolgen. Auf der Website des Pay-TV-Senders findet Ihr den kostenlosen Livestream von Sky Sport News (HD). Als Sky-Kunden könnt Ihr zudem den Sender mit der Sky Go-App oder WOW verfolgen.

