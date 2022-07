Eintracht Frankfurt bestreitet heute gegen den italienischen Klub FC Turin ein Testspiel. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Seit dem 16. Juni befindet sich Eintracht Frankfurt wieder im Training, um sich auf die bevorstehende Fußball-Saison 2022/23 vorzubereiten. Diesbezüglich halten die Hessen im österreichischen Windischgarsten ein Trainingslager, das am 9. Juli begann und noch bis morgen (16. Juli) dauert.

Im Rahmen des Trainingslagers bestreitet der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison am heutigen Freitag, den 15. Juli, ein Testspiel gegen Serie-A-Klub FC Turin.

Die Begegnung wird um 14.30 Uhr angepfiffen und im HF-Stadion Bad Wimsbach ausgetragen.

Es ist das zweite Testspiel, das die Hessen während des Aufenthalts in Oberösterreich absolvieren. Am vergangenen Samstag traf das Team von Trainer Oliver Glasner auf den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK und trennte sich mit einem torlosen Unentschieden. SGE-Neuzugang Mario Götze spielte dabei seine ersten 30 Minuten im Trikot der Frankfurter.

© imago images Mario Götze gab gegen den LASK sein Debüt für Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Turin, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt das Duell heute live und in voller Länge ab 14.30 Uhr. Auf der Sport1-Website könnt Ihr die Partie zudem im kostenlosen Livestream verfolgen.

Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie Ihr Frankfurt vs. Turin live und in voller Länge verfolgen könnt. Die Übertragung dazu liefert Eintracht Frankfurt selbst, gezeigt wird die Begegnung nämlich auf dem eigenen Video-Portal namens EintrachtTV.

Zugang zu EintrachtTV bekommt man jedoch nicht kostenlos, dafür wird ein Abo in Höhe von 24,99 Euro pro Jahr benötigt. Für Mitglieder ist es billiger, in diesem Fall werden 18,99 Euro jährlich fällig.

Das Abo ermöglicht Euch dabei nicht nur Zugang zu allen Testspielen der Frankfurter, es beinhaltet zudem auch die Pflichtspiele, die übrigens auch nach Abpfiff im Re-Live geschaut werden können, Live-Pressekonferenzen, Interviews Hintergrundberichte und noch vieles mehr.

Eintracht Frankfurt: Die nächsten Spiele im Überblick

Für die Eintracht geht die Testspielphase in acht Tagen weiter, wenn gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam gespielt wird. Am 27. Juli steht dann ein Duell gegen Regionalligist FC-Astoria Walldorf an.

Am 1. August beginnt dann endlich die Pflichtspielsaison mit dem Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Darauf folgen dann besonders schwere Partien in der Bundesliga gegen den FC Bayern München (5. August) und im UEFA Supercup gegen Real Madrid (10. August).