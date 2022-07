BVB vs. FC Villarreal, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund begegnet heute im letzten Testspiel dem FC Villarreal. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Abschluss der Vorbereitung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Valencia am vergangenen Montag kriegt es Borussia Dortmund am heutigen Freitag, den 22. Juli, direkt mit dem nächsten spanischen Topklub zu tun. Im fünften und vorletzten Testspiel im Rahmen der Vorbereitung in Österreich steht dem Vizemeister der FC Villarreal gegenüber.

Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen und - wie das Aufeinandertreffen mit Valencia - in Altach, im österreichischen Vorarlberg, ausgetragen.

Gegen Valencia musste man sich im Laufe der Vorbereitung zum ersten Mal geschlagen geben. Die drei Partien davor gegen deutsche Mannschaften aus den unteren Ligen gewann das Team von Trainer Edin Terzic allesamt.

Nach dem Freundschaftsspiel gegen Villarreal geht für den BVB dann auch schon die Pflichtspiel-Saison los. In der ersten DFB-Pokalrunde geht es am Freitag in einer Woche gegen den TSV 1860 München. Am Tag darauf, am 30. Juli, folgt dann das letzte Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor, der mit Nuri Sahin einen Ex-Dortmunder als Trainer hat.

BVB vs. FC Villarreal, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wie die anderen Testspiele der Schwarz-Gelben lässt sich auch das gegen Villarreal heute live und in voller Länge bei BVB.de verfolgen. Den Zugriff auf die Video-Plattform der Dortmunder bekommt Ihr jedoch nur gegen ein Abonnement. Die Kosten für dieses betragen 1,99 Euro pro Monat, zudem ist es monatlich kündbar. Kostenlos bietet der BVB die Partie jedoch auch an: nämlich auf YouTube.

Andererseits wird das Testspiel auch im Free-TV bei ServusTV übertragen. Der Privatsender beginnt diesbezüglich um 18.55 Uhr, also wenige Minuten vor Anpfiff, mit der Übertragung. Nach Abpfiff wird zudem auch unmittelbar danach die Analyse zum Match angeboten. Darüber hinaus bietet ServusTV parallel dazu einen Livestream an.

BVB vs. FC Villarreal, Übertragung: Testspiel heute Liveticker

Wer immer noch keinen Zugang zum Spiel hat, bekommt mit dem Liveticker von SPOX eine weitere Option geboten. Wir tickern das Duell von Anpfiff bis Abpfiff detailliert mit. Tore, Elfmeter, Wechsel - Ihr verpasst nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal.

BVB vs. FC Villarreal, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Villarreal

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 22. Juli 2022

22. Juli 2022 Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Ort: CASHPOINT Arena, Altach (Österreich)

CASHPOINT Arena, Altach (Österreich) TV: ServusTV

Livestream: ServusTV, BVBtv

