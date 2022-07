Borussia Dortmund bestreitet gegen den FC Valencia sein letztes Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung. SPOX teilt mit, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

Deutsch-spanisches Duell in Österreich: Borussia Dortmund tritt am heutigen Montag, den 18. Juli zu seinem vorletzten Testspiel im Zuge der laufenden Vorbereitung auf die Saison 2022/23 an. Zur Sache geht es dabei gegen den spanischen Traditionsklub FC Valencia, Anstoß in der Cashpoint-Arena ist um 19 Uhr.

Der BVB rüstet sich seit dem 29. Juni für die neue Spielzeit und hat bislang drei Freundschaftsspiele bestritten. Alle wurden gewonnen.

BVB gegen FC Valencia: Wird man das Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können? SPOX informiert Euch darüber.

© getty Der BVB um Mats Hummels testet gegen den FC Valencia.

BVB vs. FC Valencia, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans des BVB sowie jene, die sich diese Begegnung einfach nur anschauen möchten: Zum einen könnt Ihr Borussia Dortmund gegen den FC Valencia ganz simpel im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal des BVB erleben.

Abgesehen von diesem Angebot des Vizemeisters könnt Ihr Euch ebenso auch bei ServusTV reinklicken. Der österreichische Sender bietet ebenfalls einen Livestream an, dieser lässt sich kostenlos und ohne Geo-Blocking abrufen.

BVB vs. FC Valencia, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Ansonsten sei Euch noch gesagt: Auch SPOX begleitet das Testspiel der Schwarz-Gelben live - zwar nicht im Stream, dafür aber im Ticker. Solltet Ihr also nirgends im Livestream einschalten können, dann klickt Euch doch gerne bei uns rein, um nichts zu verpassen. Ihr erhaltet während der 90 Minuten ständige schriftliche Updates, was sich in Altach tut.

BVB vs. FC Valencia, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Valencia

Borussia Dortmund - FC Valencia Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 18. Juli 2022

18. Juli 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Cashpoint-Arena, Altach

Cashpoint-Arena, Altach TV/ Livestream: ServusTV, BVB auf YouTube

ServusTV, BVB auf YouTube Liveticker: SPOX

BVB: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Der BVB testet in Altach nicht nur gegen Valencia, sondern auch gegen dessen La-Liga-Rivalen FC Villarreal, bevor am 29. Juli mit dem DFB-Pokal bei 1860 München der Pflichtspiel-Start ansteht.