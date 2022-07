BVB vs. Antalyaspor, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Pokal-Auftakt ist Borussia Dortmund heute zum letzten Mal in einem Testspiel gefragt. Es geht gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Die Bundesliga hat zwar noch gar nicht begonnen, schon muss sich Borussia Dortmund mit einem dichten Zeitplan herumplagen. Erst gestern waren die Schwarz-Gelben im Rahmen der 1. DFB-Pokalrunde im Einsatz, gegen den Drittligisten TSV 1860 München gewann das Team von Trainer Edin Terzic mit 3:0 und zog problemlos in die 2. Runde.

Einen Tag später, also am heutigen Samstag, den 30. Juli, ist der BVB gleich wieder im Einsatz, jedoch nicht für ein Pflichtspiel, sondern ein Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor. Es ist das sechste und zugleich letzte Testspiel in dieser Vorbereitungsphase, danach wird der Fokus endgültig auf die Bundesliga-Saison gerichtet.

BVB vs. Antalyaspor, Übertragung: Testspiel - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen, gespielt wird auf dem BVB-Trainingszentrum Hohenbuschei in Dortmund. Es ist davon auszugehen, dass die jüngeren Spieler und die, die sonst nicht so viel auf dem Platz stehen, heute reichlich Spielzeit bekommen, da die Stammspieler wie Marco Reus und Jude Bellingham gestern noch gegen die Sechzger im Einsatz waren.

© getty Edin Terzic gewann mit dem BVB den DFB Pokal.

BVB vs. Antalyaspor, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

BVB vs. Antalyaspor wird heute vom Pay-TV-Anbieter Sky live und in voller Länge übertragen. Gezeigt wird das Testspiel auf dem Sender Sky Sport News HD - und das nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Die Übertragung geht unmittelbar vor Anpfiff los. Wer die Begegnung zudem im Livestream von Sky schauen möchte, hat diesbezüglich zwei Optionen zur Auswahl: ein SkyGo-Abonnement, das für die gedacht ist, die bereits Sky-Kunden sind, und WOW, das ehemals den Namen SkyTicket trug.

Doch es gibt auch eine Möglichkeit, wie Ihr das Testspiel gratis verfolgen könnt. Der BVB selbst bietet nämlich einen Livestream auf seinem YouTube-Kanal an.

BVB vs. Antalyaspor, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund - Antalyaspor

Borussia Dortmund - Antalyaspor Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: BVB-Trainingszentrum Hohenbuschei, Dortmund

BVB-Trainingszentrum Hohenbuschei, Dortmund TV: Sky Sport News HD

Livestream: SkyGo, WOW, YouTube (Kanal: Borussia Dortmund)

(Kanal: Borussia Dortmund) Liveticker: SPOX

BVB: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele