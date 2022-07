Der 1. FC Nürnberg duelliert sich am heutigen Freitag in einem Testspiel mit dem FC Arsenal. So kann man das Aufeinandertreffen live im TV und Livestream anschauen.

Härtetest für den 1. FC Nürnberg im Zuge der Vorbereitung auf die Saison 2022/23! Neun Tage vor ihrem Auftaktspiel in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli (16. Juli, 13 Uhr) nehmen es die Franken mit Premier-League-Klub FC Arsenal auf.

Der Rahmen: ein Testspiel. Dieses findet am heutigen Freitag, den 8. Juli statt, los geht es um 17.30 Uhr. Das Duell mit den Londonern trägt der FCN im heimischen Max-Morlock-Stadion aus.

Die Gunners halten sich zu einem kurzen Trainingslager seit Montag in Deutschland auf, absolvieren dieses auf dem Gelände der Adidas-Zentrale im fränkischen Herzogenaurach. Mit dem Testspiel in Nürnberg beenden sie ihre Reise.

Das Team des 1. FC Nürnberg für die Saison 2022/23.

"Das Spiel gegen Nürnberg wird ein guter Test für uns, da wir einen starken Start in die Saisonvorbereitung anstreben", so Arsenal-Trainer Mikel Arteta, Trainer, während FCN-Sportvorstand Dieter Hecking zu Protokoll gab: "Das Testspiel gegen Arsenal wird ein schöner Härtetest für unsere Spieler, gleichzeitig bietet er unseren Fans einen attraktiven Höhepunkt unserer Saisonvorbereitung. Wir freuen uns auf ein Fußballfest in unserem Stadion."

1. FC Nürnberg vs. Arsenal, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich die Partie heute nicht vor Ort im Stadion anschauen kann, der bekommt eine Möglichkeit, das wenigstens aus der Ferne zu tun.

Der österreichische Fernsehsender ServusTV hat sich nämlich die Rechte an der Ausstrahlung gesichert und zeigt die 90 Minuten nicht nur auf ServusTV On, sondern auch allen deutschen Fußballfans online im Livestream. Los geht die Übertragung um 17.25 Uhr.

1. FC Nürnberg vs. Arsenal, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos im Überblick

Begegnung: 1. FC Nürnberg - FC Arsenal

1. FC Nürnberg - FC Arsenal Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 8. Juli 2022

8. Juli 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg TV/Livestream: ServusTV

1. FC Nürnberg: Testspiele während Saisonvorbereitung 2022/23

Sonderlich gut verläuft die Vorbereitungsphase für die Nürnberger zumindest mit Blick auf die bisherigen Testspiel-Ergebnisse nicht. Auf einen 2:0-Erfolg gegen Viktoria Aschaffenburg folgten nämlich zwei Niederlagen: Erst ein 0:3 gegen Ludogorets Rasgrad, dann ein 0:2 gegen die WSG Tirol.

Jetzt also die Begegnung gegen Arsenal, woraufhin noch ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 folgt, ehe der Pflichtspielstart ansteht.