Der 1. FC Köln tritt am heutigen Samstag zu einem Testspiel gegen den italienischen Meister AC Milan an. So könnt Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen.

Härtetest für den 1. FC Köln: Im Rahmen der Vorbereitung auf die Pflichtspiel-Saison 2022/23 fordern die Rheinländer den italienischen Top-Klub und aktuellen Meister AC Milan in einem Testspiel heraus. Für den Effzeh ist es die vierte von sechs Partien vor dem Start im DFB-Pokal und in der Bundesliga.

Das Aufeinandertreffen mit dem Team aus der Serie A findet am heutigen Samstag, den 16. Juli statt, Anstoß ist um 19 Uhr.

Ausgetragen werden die 90 Minuten im RheinEnergieSTADION, der Heimstätte des FC. Offizieller Rahmen der Begegnung ist übrigens der Telekom Cup 2022.

Kann man das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und Milan heute auch live sehen, wenn man nicht im Stadion ist? SPOX liefert im Folgenden Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

© getty Der 1. FC Köln trifft in der Vorbereitung auf die AC Milan.

1. FC Köln vs. AC Milan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Duell zwischen Köln und Milan gibt es heute nicht im Free-TV zu sehen. Die gute Nachricht: Immerhin wird das Spiel live und in voller Länge im Pay-TV ausgestrahlt. Der Übertragung nimmt sich aber nicht etwa DAZN oder Sky an, sondern MagentaSport.

Dabei handelt es sich eben um ein Angebot der Telekom, die das Spiel wie bereits erwähnt organisiert. Die Vorberichterstattung startet um 18.30 Uhr, dauert also eine halbe Stunde. Als Kommentator im Einsatz ist Christian Straßburger, moderieren wird Jan Henkel. Experte ist Manuel Baum.

MagentaSport ist kostenpflichtiger Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

1. FC Köln vs. AC Milan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Köln - AC Mailand

1. FC Köln - AC Mailand Rahmen: Testspiel, Telekom Cup 2022

Testspiel, Telekom Cup 2022 Datum: 16. Juli 2022

16. Juli 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: RheinEnergieSTADION, Köln

RheinEnergieSTADION, Köln TV, Livestream: MagentaSport

1. FC Köln: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Dreimal hat Köln bislang in der laufenden Vorbereitung getestet und dabei kein Spiel verloren. Auf ein 12:1 gegen die TUS Mondorf und ein 4:0 gegen den SC Austria Lustenau folgte zuletzt ein 1:1 gegen den Grasshopper Club Zürich.

Nach dem Duell mit Milan geht es für den Conference-League-Teilnehmer noch gegen die Offenbacher Kickers und die NEC Nijmegen, ehe am 30. Juli gegen Jahn Regensburg der Pokal-Auftakt und am 7. August gegen Schalke 04 der Bundesliga-Start ansteht.