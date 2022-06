DAZN verstärkt sich mit "Capitano" Michael Ballack

Der Streamingdienst DAZN verstärkt sich für die neue Saison mit dem ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack. Der "Capitano" führte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2002 ins WM-Finale und 2006 beim Sommermärchen auf den dritten Platz.

"Als Experte auf DAZN möchte ich die Fans vor den Fernsehern mitnehmen, ihnen spannende Einblicke geben und starke Analysen liefern, um sie so für all die schönen Seiten des Fußballs zu begeistern", sagte der 45-Jährige in einer Pressemitteilung.

DAZN-Programmchef Michael Bracher ergänzte: "Er wird mit seinem immensen Erfahrungsschatz unser Expertenteam sofort verstärken, die Live-Übertragungen auf DAZN bereichern und den Fans sehr viel Freude bereiten. Willkommen, Capitano!"