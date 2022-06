Allzu lange steht die vergangene Saison noch nicht in den Geschichtsbüchern und schon richten sich die Augen des HSV gen Saison 2022/23. In der Vorbereitung empfangen die Hamburger im Trainingslager Hajduk Split. Wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gut einen Monat nach dem verpatzten zweiten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga startet der HSV in sein Trainingslager in der Steiermark. Im Rahmen der Vorbereitung werden die Rothosen dort zwei Testspiele absolvieren - am heutigen Mittwoch, den 29. Juni, steht das erste gegen Hajduk Split an. Los geht's um 17.30 Uhr.

Der kroatische Vizemeister ist schon ein wenig länger wieder im Training, nämlich seit dem 15. Juni. In den Reihen hat der Klub unter anderem den Torschützenkönig der kroatischen Liga, Marko Livaja, nicht mehr dabei ist allerdings Mario Vuskovic, den sich der HSV nach einjähriger Leihe nun endgültig für eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro gesichert hat.

Hier erklären wir Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

HSV vs. Hajduk Split, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das heutige Testspiel leider nicht übertragen, allerdings gibt es eine Option im Livestream. Der Hamburger SV zeigt nämlich alle Saisonspiele auf HSVtv. Während die meisten Wettbewerbe nur im Relive verfügbar sind, wird das Duell mit Hajduk Split live und in voller Länge ausgestrahlt.

Für den Dienst wird allerdings eine Gebühr fällig, die je nach Länge des Abonnements variiert. Beim monatlich kündbaren Tarif zahlt Ihr 4,95 Euro, bindet Ihr Euch für sechs oder zwölf Monate, seid Ihr schon mit 19,99 Euro bzw. 35,88 Euro dabei.

© getty Mario Vuskovic hat der HSV für eine Ablöse von 3 Millionen Euro von Hajduk Split verpflichtet.

HSV vs. Hajduk Split, Übertragung: Wichtigste Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Partie: HSV vs. Hajduk Split

HSV vs. Hajduk Split Datum: 29.06.2022

29.06.2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Austragungsort: Steiermark

Steiermark Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: HSVtv

HSV vs. Hajduk Split, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der erste Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick

In der 2. Bundesliga geht es dann gut zwei Wochen später, am 17. Juli, wieder für den HSV zur Sache. Dann sind die Hamburger bei Eintracht Braunschweig zu Gast