Nach dem Ende der Saison 2021/22 ist für einige Teams der Aufstiegs- und Abstiegskampf noch nicht beendet. Die Relegations-Spiele stehen auf dem Programm. Alle Informationen zu den Übertragungen der Relegation 2022 und wo Ihr die Partien live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Spieltage der Saison 2021/22 in der Bundesliga, 2. Bundesliga und der 3. Liga sind beendet. Doch für vier Teams entscheidet sich die Klassenangehörigkeit für die kommende Saison noch. Die Relegations-Spiele 2022 bestimmen welche Mannschaften doch noch die Klasse halten können oder welche Teams den Aufstieg in die 1. oder 2. Bundesliga schaffen.

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Datum, Termin, Infos

In der Relegation 2022 trifft der 16. der Bundesliga, Hertha BSC, auf den Tabellendritten der 2. Bundesliga, den HSV. Im Hinspiel am Donnerstag, den 19.05, beginnt das Duell der beiden Teams um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Wenige Tage später, am Montag, den 23.05 , entscheidet sich schließlich im Rückspiel ob der HSV wieder in die Bundesliga zurückkehrt oder ob Hertha BSC mit Felix Magath doch noch den Klassenerhalt schafft. Das Rückspiel wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern duellieren sich in der Relegation 2022 um den Platz in der 2. Bundesliga. Das Hinspiel am Freitag, den 20.05, startet um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserlautern, der Heimspielstätte des Tabellendritten der 3. Liga. Dynamo Dresden empfängt dann Kaiserslautern dann zum Rückspiel am Dienstag, den 24.05, im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Das entscheidende Duell wird ebenfalls um 20.30 Uhr angestoßen.

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Duelle im Überblick

Datum Anstoß Heim Auswärts Hinspiel 19.05 20.30 Uhr Hertha BSC HSV Hinspiel 20.05 20.30 Uhr Kaiserslautern Dynamo Dresden Rückspiel 23.05 20.30 Uhr HSV Hertha BSC Rückspiel 24.05 20.30 Uhr Dynamo Dresden Kaiserslautern

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Die Relegation 2022 könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Der Privatsender Sat 1 hat sich nämlich die Übertragungsrechte aller Relegationsspiele in diesem Jahr gesichert. Zudem bietet sich Euch die Möglichkeit als Sky-Kunden die Duelle im Pay-TV live im TV und im Livestream zu erleben.

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt Sat 1 das Duell zwischen Hertha BSC und dem HSV sowie die Partie zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern live und vollumfänglich im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Der Privatsender beginnt seine Übertragungen an den jeweiligen Tagen stets um 19.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr seht Ihr die Relegations-Spiele, die von Wolff-Christoph Fuss kommentiert werden, live auf Sat 1.

Sky zeigt alternativ alle Relegations-Partien auf Sky Sport Bundesliga 1 live und in voller Länge im Pay-TV. Ab 20.00 Uhr seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Übertragung des Pay-TV-Senders.

© getty Kann Felix Magath die Hertha doch noch vor dem Abstieg bewahren?

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der Privatsender Sat 1 bietet Euch auch die Option alle Relegations-Spiele in dieser Saison live und in voller Länge im kostenlosen Livestream zu erleben. Diesen Livestream findet Ihr auf ran.de. Alternativ könnt Ihr mit Eurem Smartphone oder Tablet die Begegnungen auch bequem mit der ran-App streamen.

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App ebenfalls gleich zwei Möglichkeiten die Relegation 2022 live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr mit der Sky Go-App alle Eure Inhalte auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Das Sky Ticket könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender buchen und so ebenfalls die Spiele der Relegation 2022 live und in voller Länge sehen.

Relegation 2022, Übertragung: So seht Ihr die Hin- und Rückspiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Übertragung im Liveticker

Wen Ihr die Relegation 2022 nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch alle Relegations-Spiele in diesem Jahr in ausführlichen Liveticker, mit denen Ihr keine Sekunde der Partien verpasst. Hier findet Ihr die Liveticker von SPOX:

Hinspiel: Hertha BSC vs. HSV.

Hinspiel: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden.

Rückspiel: HSV vs. Hertha BSC.

Rückspiel: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern.

Relegation: Die vergangenen Duelle im Überblick

Bundesliga vs. 2. Bundesliga

Jahr Bundesligist Ergebnis Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2017 VfL Wolfsburg 2:0 Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg 4:1 Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 2:2 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 2:2 1. FC Heidenheim 0:0 2:2 2021 1. FC Köln 5:2 Holstein Kiel 0:1 5:1

2. Bundesliga vs. 3. Liga