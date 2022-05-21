Endlich ist es so weit! Die Champions League-Saison der Damen ist an ihrem spektakulären Höhepunkt angekommen: dem Finale. Hier könnt Ihr das gesamte Endspiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona im Liveticker verfolgen.
FC Barcelona gegen Olympique Lyon, das heißt: Die amtierenden Champions League-Siegerinnen treffen auf die Champions League-Rekordsiegerinnen. Allein dieser Fakt sollte auch für die neutralen Fans reichlich Spannung garantieren. Die gesamte Partie begleiten wir hier im Liveticker.
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Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn Vor Beginn: Aus deutscher Sicht ist der FC Barcelona in der Tat keine Unbekannte. Erst im Halbfinale warfen die Spanierinnen den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb. Im Gedächtnis blieb insbesondere der 5:1-Kantersieg im Hinspiel. Los gehen soll es hier ab Punkt 19.00 Uhr. Als Austragungsort wird das Allianz-Stadium dienen, in welchem normalerweise die Mannschaft von Juventus Turin antritt. Vor Beginn:
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions League-Endspiels der Damen. Vor Beginn: Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream
Das Finalspiel wird heute ausschließlich beim Streamingdienst
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Die 50 Bestverdiener im Sport: Der Vorjahres-Beste stürzt auf Platz 22 ab!
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Sportico hat die bestverdienendsten Sportlerinnen und Sportler der letzten zwölf Monate errechnet. Dabei rechnete das Sport-Business-Portal nicht nur Gehälter und Preisgelder mit ein, sondern auch von Experten geschätzte Werbedeals und weitere Einnahmen.
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Dabei verdienten die Top 100 von Juni 2021 bis Mai 2022 insgesamt 4,5 Milliarden Dollar (4,28 Milliarden Euro), sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit dabei: 36 Basketballspieler, 25 NFL-Profis, 13 Fußballer, 12 Baseball-Stars ...
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... aber nur 4 Golfer, 3 Boxer, 3 Tennis-Stars, 2 Rennfahrer und je ein MMA-Profi und ein Cricket-Spieler. Übrigens: Mit Naomi Osaka und Serena Williams sind wie im Vorjahr nur zwei Frauen in den Top 100 vertreten.
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Übrigens: Einen Deutschen sucht man in der Liste vergebens. SPOX zeigt die Top 50.
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Platz 50 - CHRIS PAUL (NBA, Phoenix Suns): 35,8 Millionen Dollar (27,8 Millionen Dollar Gehalt, 8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 31
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Platz 49 - STEFON DIGGS (NFL, Buffalo Bills): 36,2 Millionen Dollar (35,4 Millionen Dollar Gehalt, 0,8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 47 - MIKE WILLIAMS (NBA, Los Angeles Chargers): 36,8 Millionen Dollar (36,7 Millionen Dollar Gehalt, 0,15 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 47 - CHRIS GODWIN (NFL, Tampa Bay Buccaneers): 36,8 Millionen Dollar (34,8 Millionen Dollar Gehalt, 2 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 45 - JAKE PAUL (Boxen): 37 Millionen Dollar (30 Millionen Dollar Preisgeld, 7 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 45 - GERRIT COLE (Golf): 37 Millionen Dollar (36 Millionen Dollar Preisgeld, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 44 - PHIL MICKELSON (Golf): 37,1 Millionen Dollar (7,1 Millionen Dollar Preisgeld, 30 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 33
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Platz 43 - T.J. WATT (NFL, Pittsburgh Steelers): 37,7 Millionen Dollar (36,7 Millionen Dollar Gehalt, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 42 - VON MILLER (NFL, Buffalo Bills): 37,8 Millionen Dollar (36,8 Millionen Dollar Gehalt, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 41 - EDEN HAZARD (Real Madrid): 37,9 Millionen Dollar (32,9 Millionen Dollar Gehalt, 5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 53
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Platz 40 - TREVOR BAUER (MLB, Los Angeles Dodgers): 38,2 Millionen Dollar (37,9 Millionen Dollar Gehalt, 0,25 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 39 - RORY MCILROY (Golf): 38,4 Millionen Dollar (10,4 Millionen Dollar Preisgeld, 28 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 54
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Platz 38 - RYAN RAMCZYK (NFL, New Orleans Saints): 38,7 Millionen Dollar (38,7 Millionen Dollar Gehalt, 0,075 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 37 - JOHN WALL (NBA, Houston Rockers): 40,4 Millionen Dollar (39,9 Millionen Dollar Gehalt, 0,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 48
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Platz 36 - JIMMY BUTLER (NBA, Miami Heat): 40,5 Millionen Dollar (32,5 Millionen Dollar Gehalt, 8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 47
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Platz 35 - AMARI COOPER (NFL, Cleveland Browns): 40,8 Millionen Dollar (38,8 Millionen Dollar Gehalt, 2 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100
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Platz 33 – MARSHON LATTIMORE (NFL, News Orleans Saints): 41 Millionen Dollar (40,9 Millionen Dollar Gehalt, 100.000 Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100
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Platz 33 – KAWHI LEONARD (NBA, Los Angeles Clippers): 41 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 5,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 51
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Platz 32 – ANTHONY DAVIS (NBA, Los Angeles Lakers): 41,8 Millionen Dollar (31,8 Millionen Dollar Gehalt, 10 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 39
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Platz 30 – MAX VERSTAPPEN (Formel 1, Red Bull): 43 Millionen Dollar (39 Millionen Dollar Gehalt, 4 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 95
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Platz 30 – GARETH BALE (Real Madrid): 43 Millionen Dollar (37 Millionen Dollar Gehalt, 6 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 28
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Platz 29 – PAUL GEORGE (NBA, Los Angeles Clippers): 44 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 8,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 38
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Platz 28 KYRIE IRVING (NBA, Brooklyn Nets): 44,9 Millionen Dollar (31,9 Millionen Dollar Gehalt, 13 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 23
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Platz 27 – KRIK COUSINS (NFL, Minnesota Vikings): 48,5 Millionen Dollar (46 Millionen Dollar Gehalt, 2,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100
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Platz 26 – PATRICK MAHOMES (NFL, Kansas City Chiefs): 48,6 Millionen Dollar (28,6 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 20
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Platz 25 – KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain): 48,8 Millionen Dollar (31,8 Millionen Dollar Gehalt, 17 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 32
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Platz 24 – MIKE TROUT (MLB, Los Angeles Angels): 49,5 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 14 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 74
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Platz 23 DAMIAN LILLARD (NBA, Portland Trailblazers): 51,4 Millionen Dollar (35,4 Millionen Dollar Gehalt, 16 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 30
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Platz 22 – CONOR MCGREGOR (MMA): 52 Millionen Dollar (32 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 1
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Platz 21 AARON RODGERS (NFL, Green Bay Packers): 53 Millionen Dollar (42 Millionen Dollar Gehalt, 11 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100
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Platz 20 NAOMI OSAKA (Tennis): 53,2 Millionen Dollar (1,2 Millionen Dollar Gehalt, 52 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 15
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Platz 19 – LEWIS HAMILTON (Formel 1, Mercedes): 54 Millionen Dollar (42 Millionen Dollar Gehalt, 12 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 11
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Platz 18 – KLAY THOMPSON (NBA, Golden State Warriors): 54,2 Millionen Dollar (34,2 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 22
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Platz 17 – DESHAUN WATSON (NFL, Cleveland Browns): 56 Millionen Dollar (55,5 Millionen Dollar Gehalt, 500.000 Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 44
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Platz 16 – TOM BRADY (NFL, Tampa Bay Buccaneers): 58,4 Millionen Dollar (18,4 Millionen Dollar Gehalt, 40 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 8
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Bills-Quarterback Josh Allen.Platz 15 – JOSH ALLEN (NFL, Buffalo Bills): 66,5 Millionen Dollar (62,5 Millionen Dollar Gehalt, 4 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100
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Platz 14 – TYSON FURY (Boxen): 69 Millionen Dollar (63 Millionen Dollar Gehalt, 6 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100
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Platz 13 – RUSSELL WESTBROOK (NBA, Los Angeles Lakers): 69,8 Millionen Dollar (39,8 Millionen Dollar Gehalt, 30 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 14
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Platz 12 – GIANNIS ANTETOKOUNMPO (NBA, Milwaukee Bucks): 71,9 Millionen Dollar (35,9 Millionen Dollar Gehalt, 36 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 17
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Platz 11 – MATTHEW STAFFORD (NFL, Los Angeles Rams): 73,3 Millionen Dollar (70,3 Millionen Dollar Gehalt, 3 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 92
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Platz 10 – TIGER WOODS (Golf): 73,5 Millionen Dollar (8,5 Millionen Dollar Gehalt, 65 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 13
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Platz 9 – JAMES HARDEN (NBA, Philadelphia 76ers): 76 Millionen Dollar (40 Millionen Dollar Gehalt, 36 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 16
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Platz 8 ROGER FEDERER (Tennis): 85,7 Millionen Dollar (724.000 Dollar Gehalt, 85 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 7
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Platz 7 KEVIN DURANT (NBA, Brooklyn Nets): 85,9 Millionen Dollar (37,9 Millionen Dollar Gehalt, 48 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 9
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Platz 6 – STEPHEN CURRY (NBA, Golden State Warriors): 86,2 Millionen Dollar (41,2 Millionen Dollar Gehalt, 45 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 10
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Platz 5 – CANELO ALVAREZ (Boxen): 89 Millionen Dollar (84 Millionen Dollar Gehalt, 5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 12
© imago images / panoramic
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Platz 4 – NEYMAR (Paris Saint-Germain): 103 Millionen Dollar (65 Millionen Dollar Gehalt, 38 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 6
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Platz 3 – CRISTIANO RONALDO (Manchester United): 115 Millionen Dollar (60 Millionen Dollar Gehalt, 55 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 3
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Platz 2 – LIONEL MESSI (Paris Saint-Germain): 122 Millionen Dollar (72 Millionen Dollar Gehalt, 50 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) 2021 auf Rang 2
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Platz 1 – LEBRON JAMES (NBA, Los Angeles Lakers): 126,9 Millionen Dollar (36,9 Millionen Dollar Gehalt, 90 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 5
Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Die Sieger der letzten Jahre
Siebenmal hat Olympique Lyon in den letzten elf Jahren die Champions League gewonnen. Damit können sich die Französinnen Rekordsieger des erst im Jahr 2002 eingeführten Wettbewerbs nennen.
Jahr Siegerteam 2021 FC Barcelona 2020 Olympique Lyon 2019 Olympique Lyon 2018 Olympique Lyon 2017 Olympique Lyon 2016 Olympique Lyon 2015 1. FFC Frankfurt 2014 VfL Wolfsburg 2013 VfL Wolfsburg 2012 Olympique Lyon