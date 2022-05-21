 Cookie-Einstellungen
Fussball

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker

Von SPOX
Weltfußballerin des Jahres: ALEXIA PUTELLAS (FC Barcelona), die schon mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde, gewann vor JENNIFER HERMOSO (FC Barcelona) und SAM KERR (FC Chelsea).

Endlich ist es so weit! Die Champions League-Saison der Damen ist an ihrem spektakulären Höhepunkt angekommen: dem Finale. Hier könnt Ihr das gesamte Endspiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona im Liveticker verfolgen.

FC Barcelona gegen Olympique Lyon, das heißt: Die amtierenden Champions League-Siegerinnen treffen auf die Champions League-Rekordsiegerinnen. Allein dieser Fakt sollte auch für die neutralen Fans reichlich Spannung garantieren. Die gesamte Partie begleiten wir hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht ist der FC Barcelona in der Tat keine Unbekannte. Erst im Halbfinale warfen die Spanierinnen den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb. Im Gedächtnis blieb insbesondere der 5:1-Kantersieg im Hinspiel.

Vor Beginn: Los gehen soll es hier ab Punkt 19.00 Uhr. Als Austragungsort wird das Allianz-Stadium dienen, in welchem normalerweise die Mannschaft von Juventus Turin antritt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions League-Endspiels der Damen.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Finalspiel wird heute ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Wer also live dabei sein will, muss in Besitz des entsprechenden Abos sein. Die Übertragung beginnt um 18.50 Uhr.

Eine DAZN-Mitgliedschaft gibt es derzeit zum Preis von 29,99€ pro Monat oder 274,99€ pro Jahr. Neben einer Vielzahl an Fußball-Veranstaltungen, sehen Kundinnen und Kunden des Dienstes auch jede Menge Events anderer Sportarten, darunter Darts, NBA-Basketball, NFL-Football oder sogar die UFC. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Die Sieger der letzten Jahre

Siebenmal hat Olympique Lyon in den letzten elf Jahren die Champions League gewonnen. Damit können sich die Französinnen Rekordsieger des erst im Jahr 2002 eingeführten Wettbewerbs nennen.

JahrSiegerteam
2021FC Barcelona
2020Olympique Lyon
2019Olympique Lyon
2018Olympique Lyon
2017Olympique Lyon
2016Olympique Lyon
20151. FFC Frankfurt
2014VfL Wolfsburg
2013VfL Wolfsburg
2012Olympique Lyon
Werbung
SPOX Fallback Ads, Eigenwerbung
Mehr Themen
Werbung
SPOX Fallback Ads, Eigenwerbung
Werbung
SPOX Fallback Ads, Eigenwerbung