Endlich ist es so weit! Die Champions League-Saison der Damen ist an ihrem spektakulären Höhepunkt angekommen: dem Finale. Hier könnt Ihr das gesamte Endspiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona im Liveticker verfolgen.

FC Barcelona gegen Olympique Lyon, das heißt: Die amtierenden Champions League-Siegerinnen treffen auf die Champions League-Rekordsiegerinnen. Allein dieser Fakt sollte auch für die neutralen Fans reichlich Spannung garantieren. Die gesamte Partie begleiten wir hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht ist der FC Barcelona in der Tat keine Unbekannte. Erst im Halbfinale warfen die Spanierinnen den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb. Im Gedächtnis blieb insbesondere der 5:1-Kantersieg im Hinspiel.

Vor Beginn: Los gehen soll es hier ab Punkt 19.00 Uhr. Als Austragungsort wird das Allianz-Stadium dienen, in welchem normalerweise die Mannschaft von Juventus Turin antritt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions League-Endspiels der Damen.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Finalspiel wird heute ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Wer also live dabei sein will, muss in Besitz des entsprechenden Abos sein. Die Übertragung beginnt um 18.50 Uhr.

Eine DAZN-Mitgliedschaft gibt es derzeit zum Preis von 29,99€ pro Monat oder 274,99€ pro Jahr. Neben einer Vielzahl an Fußball-Veranstaltungen, sehen Kundinnen und Kunden des Dienstes auch jede Menge Events anderer Sportarten, darunter Darts, NBA-Basketball, NFL-Football oder sogar die UFC. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Die 50 Bestverdiener im Sport: Der Vorjahres-Beste stürzt auf Platz 22 ab! © getty 1/54 Sportico hat die bestverdienendsten Sportlerinnen und Sportler der letzten zwölf Monate errechnet. Dabei rechnete das Sport-Business-Portal nicht nur Gehälter und Preisgelder mit ein, sondern auch von Experten geschätzte Werbedeals und weitere Einnahmen. © imago images 2/54 Dabei verdienten die Top 100 von Juni 2021 bis Mai 2022 insgesamt 4,5 Milliarden Dollar (4,28 Milliarden Euro), sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit dabei: 36 Basketballspieler, 25 NFL-Profis, 13 Fußballer, 12 Baseball-Stars ... © getty 3/54 ... aber nur 4 Golfer, 3 Boxer, 3 Tennis-Stars, 2 Rennfahrer und je ein MMA-Profi und ein Cricket-Spieler. Übrigens: Mit Naomi Osaka und Serena Williams sind wie im Vorjahr nur zwei Frauen in den Top 100 vertreten. © imago images 4/54 Übrigens: Einen Deutschen sucht man in der Liste vergebens. SPOX zeigt die Top 50. © getty 5/54 Platz 50 - CHRIS PAUL (NBA, Phoenix Suns): 35,8 Millionen Dollar (27,8 Millionen Dollar Gehalt, 8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 31 © getty 6/54 Platz 49 - STEFON DIGGS (NFL, Buffalo Bills): 36,2 Millionen Dollar (35,4 Millionen Dollar Gehalt, 0,8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 7/54 Platz 47 - MIKE WILLIAMS (NBA, Los Angeles Chargers): 36,8 Millionen Dollar (36,7 Millionen Dollar Gehalt, 0,15 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 8/54 Platz 47 - CHRIS GODWIN (NFL, Tampa Bay Buccaneers): 36,8 Millionen Dollar (34,8 Millionen Dollar Gehalt, 2 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 9/54 Platz 45 - JAKE PAUL (Boxen): 37 Millionen Dollar (30 Millionen Dollar Preisgeld, 7 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 10/54 Platz 45 - GERRIT COLE (Golf): 37 Millionen Dollar (36 Millionen Dollar Preisgeld, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 11/54 Platz 44 - PHIL MICKELSON (Golf): 37,1 Millionen Dollar (7,1 Millionen Dollar Preisgeld, 30 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 33 © getty 12/54 Platz 43 - T.J. WATT (NFL, Pittsburgh Steelers): 37,7 Millionen Dollar (36,7 Millionen Dollar Gehalt, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 13/54 Platz 42 - VON MILLER (NFL, Buffalo Bills): 37,8 Millionen Dollar (36,8 Millionen Dollar Gehalt, 1 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 14/54 Platz 41 - EDEN HAZARD (Real Madrid): 37,9 Millionen Dollar (32,9 Millionen Dollar Gehalt, 5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 53 © getty 15/54 Platz 40 - TREVOR BAUER (MLB, Los Angeles Dodgers): 38,2 Millionen Dollar (37,9 Millionen Dollar Gehalt, 0,25 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 16/54 Platz 39 - RORY MCILROY (Golf): 38,4 Millionen Dollar (10,4 Millionen Dollar Preisgeld, 28 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 54 © getty 17/54 Platz 38 - RYAN RAMCZYK (NFL, New Orleans Saints): 38,7 Millionen Dollar (38,7 Millionen Dollar Gehalt, 0,075 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 18/54 Platz 37 - JOHN WALL (NBA, Houston Rockers): 40,4 Millionen Dollar (39,9 Millionen Dollar Gehalt, 0,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 48 © getty 19/54 Platz 36 - JIMMY BUTLER (NBA, Miami Heat): 40,5 Millionen Dollar (32,5 Millionen Dollar Gehalt, 8 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 auf Rang 47 © getty 20/54 Platz 35 - AMARI COOPER (NFL, Cleveland Browns): 40,8 Millionen Dollar (38,8 Millionen Dollar Gehalt, 2 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) - 2021 nicht in den Top 100 © getty 21/54 Platz 33 – MARSHON LATTIMORE (NFL, News Orleans Saints): 41 Millionen Dollar (40,9 Millionen Dollar Gehalt, 100.000 Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100 © getty 22/54 Platz 33 – KAWHI LEONARD (NBA, Los Angeles Clippers): 41 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 5,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 51 © getty 23/54 Platz 32 – ANTHONY DAVIS (NBA, Los Angeles Lakers): 41,8 Millionen Dollar (31,8 Millionen Dollar Gehalt, 10 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 39 © getty 24/54 Platz 30 – MAX VERSTAPPEN (Formel 1, Red Bull): 43 Millionen Dollar (39 Millionen Dollar Gehalt, 4 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 95 © getty 25/54 Platz 30 – GARETH BALE (Real Madrid): 43 Millionen Dollar (37 Millionen Dollar Gehalt, 6 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 28 © getty 26/54 Platz 29 – PAUL GEORGE (NBA, Los Angeles Clippers): 44 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 8,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 38 © getty 27/54 Platz 28 KYRIE IRVING (NBA, Brooklyn Nets): 44,9 Millionen Dollar (31,9 Millionen Dollar Gehalt, 13 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 23 © getty 28/54 Platz 27 – KRIK COUSINS (NFL, Minnesota Vikings): 48,5 Millionen Dollar (46 Millionen Dollar Gehalt, 2,5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100 © getty 29/54 Platz 26 – PATRICK MAHOMES (NFL, Kansas City Chiefs): 48,6 Millionen Dollar (28,6 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 20 © getty 30/54 Platz 25 – KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain): 48,8 Millionen Dollar (31,8 Millionen Dollar Gehalt, 17 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 32 © getty 31/54 Platz 24 – MIKE TROUT (MLB, Los Angeles Angels): 49,5 Millionen Dollar (35,5 Millionen Dollar Gehalt, 14 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 74 © getty 32/54 Platz 23 DAMIAN LILLARD (NBA, Portland Trailblazers): 51,4 Millionen Dollar (35,4 Millionen Dollar Gehalt, 16 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 30 © getty 33/54 Platz 22 – CONOR MCGREGOR (MMA): 52 Millionen Dollar (32 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 1 © getty 34/54 Platz 21 AARON RODGERS (NFL, Green Bay Packers): 53 Millionen Dollar (42 Millionen Dollar Gehalt, 11 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100 © getty 35/54 Platz 20 NAOMI OSAKA (Tennis): 53,2 Millionen Dollar (1,2 Millionen Dollar Gehalt, 52 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 15 © getty 36/54 Platz 19 – LEWIS HAMILTON (Formel 1, Mercedes): 54 Millionen Dollar (42 Millionen Dollar Gehalt, 12 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 11 © getty 37/54 Platz 18 – KLAY THOMPSON (NBA, Golden State Warriors): 54,2 Millionen Dollar (34,2 Millionen Dollar Gehalt, 20 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 22 © getty 38/54 Platz 17 – DESHAUN WATSON (NFL, Cleveland Browns): 56 Millionen Dollar (55,5 Millionen Dollar Gehalt, 500.000 Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 44 © getty 39/54 Platz 16 – TOM BRADY (NFL, Tampa Bay Buccaneers): 58,4 Millionen Dollar (18,4 Millionen Dollar Gehalt, 40 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 8 © getty 40/54 Bills-Quarterback Josh Allen.Platz 15 – JOSH ALLEN (NFL, Buffalo Bills): 66,5 Millionen Dollar (62,5 Millionen Dollar Gehalt, 4 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100 © getty 41/54 Platz 14 – TYSON FURY (Boxen): 69 Millionen Dollar (63 Millionen Dollar Gehalt, 6 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 nicht in den Top 100 © getty 42/54 Platz 13 – RUSSELL WESTBROOK (NBA, Los Angeles Lakers): 69,8 Millionen Dollar (39,8 Millionen Dollar Gehalt, 30 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 14 © getty 43/54 Platz 12 – GIANNIS ANTETOKOUNMPO (NBA, Milwaukee Bucks): 71,9 Millionen Dollar (35,9 Millionen Dollar Gehalt, 36 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 17 © getty 44/54 Platz 11 – MATTHEW STAFFORD (NFL, Los Angeles Rams): 73,3 Millionen Dollar (70,3 Millionen Dollar Gehalt, 3 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 92 © getty 45/54 Platz 10 – TIGER WOODS (Golf): 73,5 Millionen Dollar (8,5 Millionen Dollar Gehalt, 65 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 13 © getty 46/54 Platz 9 – JAMES HARDEN (NBA, Philadelphia 76ers): 76 Millionen Dollar (40 Millionen Dollar Gehalt, 36 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 16 © getty 47/54 Platz 8 ROGER FEDERER (Tennis): 85,7 Millionen Dollar (724.000 Dollar Gehalt, 85 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 7 © getty 48/54 Platz 7 KEVIN DURANT (NBA, Brooklyn Nets): 85,9 Millionen Dollar (37,9 Millionen Dollar Gehalt, 48 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 9 © getty 49/54 Platz 6 – STEPHEN CURRY (NBA, Golden State Warriors): 86,2 Millionen Dollar (41,2 Millionen Dollar Gehalt, 45 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 10 © getty 50/54 Platz 5 – CANELO ALVAREZ (Boxen): 89 Millionen Dollar (84 Millionen Dollar Gehalt, 5 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 12 © imago images / panoramic 51/54 Platz 4 – NEYMAR (Paris Saint-Germain): 103 Millionen Dollar (65 Millionen Dollar Gehalt, 38 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 6 © getty 52/54 Platz 3 – CRISTIANO RONALDO (Manchester United): 115 Millionen Dollar (60 Millionen Dollar Gehalt, 55 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 3 © imago images 53/54 Platz 2 – LIONEL MESSI (Paris Saint-Germain): 122 Millionen Dollar (72 Millionen Dollar Gehalt, 50 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) 2021 auf Rang 2 © getty 54/54 Platz 1 – LEBRON JAMES (NBA, Los Angeles Lakers): 126,9 Millionen Dollar (36,9 Millionen Dollar Gehalt, 90 Millionen Dollar Werbeeinnahmen) – 2021 auf Rang 5

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Die Sieger der letzten Jahre

Siebenmal hat Olympique Lyon in den letzten elf Jahren die Champions League gewonnen. Damit können sich die Französinnen Rekordsieger des erst im Jahr 2002 eingeführten Wettbewerbs nennen.