Finaltag der Amateure, Übertragung live: Spiele, Spielplan, Konferenzen im TV und Livestream

Am Samstag ist der Finaltag der Amateure. Satte 21 Endspiele stehen binnen sieben Stunden auf dem Programm. SPOX verrät, welche das sind, wann der Anstoß erfolgt und wie der Fußballtag per Konferenz-Schaltung im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Berlin, Olympiastadion, über 70.000 Zuschauer, SC Freiburg gegen RB Leipzig, Finale im DFB-Pokal: Der bevorstehende Samstag hält im deutschen Fußball ein Highlight bereit. Bevor der Kampf um die goldene Trophäe in der deutschen Hauptstadt um 20 Uhr eröffnet wird, geht es über diesen Tag hinweg auch schon mächtig die Post ab.

Am 21. Mai findet nämlich der Finaltag der Amateure statt, erstmals werden dabei alle Pokal-Endspiele der 21 Landesverbände an einem Tag ausgetragen. Vor dem großen Finale in Berlin gibt es also 21 Endspiele auf Amateurebene.

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wann welche Begegnungen bestritten werden und wo sie sich jeweils live im TV und Livestream verfolgen lassen.

© getty Am Finaltag der Amateure finden etliche Endspiele statt.

Finaltag der Amateure, Übertragung live: Spiele, Spielplan

Eröffnet wird der große Fußballtag mit den ersten sechs Duellen um 12.15 Uhr. Ab 14.15 Uhr geht es dann mit den nächsten sieben Partien weiter, ehe um 16.15 Uhr und 16.40 Uhr die übrigen acht Aufeinandertreffen beginnen. Als letztes starten die Landesverbände, in denen es im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten keine Verlängerung, sondern direkt ein Elfmeterschießen gäbe.

Hier die Übersicht mit allen Finalspielen.

Anstoß Begegnung Verband 12.15 Uhr VSG Altglienicke - Viktoria 1889 Berlin Berlin 12.15 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Hamburg 12.15 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach Hessen 12.15 Uhr FV Engers 07 - FC Blau-Weiß Karbach Rheinland 12.15 Uhr FC Einheit Wernigerode - 1. FC Magdeburg Sachsen-Anhalt 12.15 Uhr DJK Donaueschingen - SV Oberachern Südbaden 14.15 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Türkspor Mannheim Baden 14.15 Uhr VfB 1921 Krieschow - Energie Cottbus Brandenburg 14.15 Uhr FC 08 Homburg - SV Elversberg Saarland 14.15 Uhr TSG Neustrelitz - Greifswalder FC Mecklenburg-Vorpommern 14.15 Uhr TSB Flensburg - VfB Lübeck Schleswig-Holstein 14.15 Uhr TSV Schott Mainz - FK 03 Pirmasens Südwest 14.15 Uhr Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz Thüringen 16.15 Uhr SC Fortuna Köln - Viktoria Köln Mittelrhein 16.15 Uhr SV Straelen - Wuppertaler SV Niederrhein 16.15 Uhr Chemnitzer FC - BSC Chemie Leipzig Sachsen 16.15 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Württemberg 16.40 Uhr FV Illertissen - TSV Aubstadt Bayern 16.40 Uhr Bremer SV - Leher TS Bremen 16.40 Uhr Heeslinger SC - TuS Blau-Weiß Lohne Niedersachsen 16.40 Uhr SC Preußen Münster - SV Rödinghausen Westfalen

Finaltag der Amateure, Übertragung live: Konferenzen im TV und Livestream

21 Endspiele stehen an. Ihr glaubt, sie alle zu verfolgen, sei unmöglich? Falsch gedacht! Die ARD begleitet den Amateurtag nämlich mit mehreren Konferenzen, sodass Ihr einen Einblick in alle Partien erhaltet. Die Konferenzen beginnen je um 12.15 Uhr, 14.15 Uhr und 16.15 Uhr. Die 16.40-Uhr-Spiele werden dann in die letzte Konferenz integriert.

Knapp sieben Stunden lang wird es die Amateure somit am Ende im Ersten zu sehen geben, ehe die Übertragung zum DFB-Pokal beginnt. Die ARD überträgt ab 12 Uhr sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream.