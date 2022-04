Am späten heutigen Nachmittag findet das Finale der UEFA Youth League statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match zwischen RB Salzburg und Benfica Lissabon heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In Europas größtem U19-Wettbewerb steht am heutigen Tage das Finale an. In einer Neuauflage des Endspiels von 2017 stehen sich heute die Nachwuchskicker der Vereine RB Salzburg und Benfica Lissabon gegenüber. Die zu dieser Zeit noch von einem gewissen Marco Rose trainierten Österreicher, behielten dabei das bessere Ende für sich: 2:1 besiegte man die Portugiesen.

UEFA Youth League Finale, Übertragung: RB Salzburg vs. Benfica heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: UEFA Youth League

UEFA Youth League Spielrunde: Finale

Finale Datum: Montag, 25. April

Montag, 25. April Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Colovray-Stadion in Nyon (Schweiz)

© imago images Roko Simic hat beim Halbfinalsieg gegen Atletico Madrid (0:5) einen Doppelpack erzielt.

UEFA Youth League Finale, Übertragung: RB Salzburg vs. Benfica heute live im TV und Livestream

Mit dem Streamingdienst DAZN und der UEFA selbst, wird es gleich zwei Möglichkeiten geben, das heutige Spiel live zu sehen. SPOX gibt Euch alle Informationen, die Ihr braucht.

UEFA Youth League Finale, Übertragung: RB Salzburg vs. Benfica heute im Livestream

Um das Spiel bei DAZN im Livestream zu verfolgen, braucht Ihr nichts weiter als ein Abonnement. Ein solches beläuft sich derzeit auf einen Preis von 29,99€ pro Monat oder 274,99€ pro Jahr. Neben zahlreichen Fußballspielen (Bundesliga, Champions League, etc.) sehen DAZN-Kunden auch diverse andere Sportarten. Darunter auch die großen amerikanischen Ligen, wie die NBA, NFL und sogar UFC.

Alle weiteren Informationen bekommt Ihr hinter diesem Link.

Alternativ dazu, könnt Ihr Euch die Begegnung auch im kostenlosen Livestream direkt bei der UEFA ansehen. Hierzu müsst Ihr auf der Website einen Account erstellen. Anders als bei DAZN wird es hier ausschließlich einen englischen Kommentar geben.

UEFA Youth League Finale, Übertragung: RB Salzburg vs. Benfica heute live im TV

Etwas anders gestaltet sich die Sache hinsichtlich der Übertragung im linearen Fernsehen. Hier benötigt Ihr nämlich einen Receiver der Marken GigaTV oder Sky Q. In beiden Fällen lässt sich das spezielle geradlinige Abonnement zum regulären Senderumfang hinzubuchen. Da dieses Angebot lediglich die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 umfasst, ist der Preis auch dementsprechend niedriger: Lediglich 12,99€ werden in dem Fall pro Monat fällig. Alle weiteren Infos dazu, gibt's hier.

Insofern Ihr bereits Kundin beziehungsweise Kunde des linearen Modells seid, könnt Ihr heute ab 17.55 Uhr ganz bequem auf dem ersten Sender einschalten. Hier wird das gesamte Endspiel zwischen RB Salzburg und Benfica Lissabon gezeigt.

UEFA Youth League Finale, Übertragung: RB Salzburg vs. Benfica heute live im TV und Livestream - Der Weg ins Finale beider Teams