Holstein Kiel vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nordderby in der 2. Bundesliga, der HSV ist am heutigen Sonntag bei Holstein Kiel zu Gast. Alle wichtigen Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's hier bei SPOX.

Der 29. Spieltag in der 2. Bundesliga neigt sich langsam seinem Ende zu, am heutigen Sonntag steht das Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem HSV an. Der Anstoß ist für 13.30 Uhr angesetzt, gespielt wird im Holstein-Stadion in Kiel.

Wo Ihr das Duell der beiden Nordlichter heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Holstein Kiel vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für Spiele der 2. Bundesliga gibt es nur eine Anlaufstelle: Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Zweitligapartien exklusiv in voller Länge, so auch das Duell zwischen Kiel und dem Hamburger SV. Hier könnt Ihr eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 13 Uhr, einschalten, Torsten Kunde wird das Geschehen kommentieren.

Neben der TV-Übertragung hat Sky wie gewohnt natürlich auch Livestream-Optionen für Euch im Petto. Besitzt Ihr bereits ein Abonnement, könnt Ihr die heutige Begegnung mehrkostenfrei via SkyGo verfolgen. Alle anderen können sich für einen Monat das SkyTicket buchen und unter anderem Partien aus der Bundesliga, 2. Liga oder Premier League ansehen.

Holstein Kiel vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Keine Lust oder Zeit, das Spiel live und in Farbe zu sehen? Dann haltet Euch mit unserem Liveticker auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Holstein Kiel vs. HSV.

Holstein Kiel vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga - Der 29. Spieltag

Hier könnt Ihr Euch einen Überblick über alle Geschehnisse des 29. Spieltags verschaffen:

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 08.04., 18.30 Uhr Düsseldorf Rostock 3:0 08.04., 18.30 Uhr Regensburg Ingolstadt 1:1 09.04., 13.30 Uhr Schalke 04 Heidenheim 3:0 09.04., 13.30 Uhr St. Pauli Bremen 1:1 09.04., 13.30 Uhr Aue Hannover 1:3 09.04., 20.30 Uhr Nürnberg Darmstadt 98 2:1 10.04., 13:30 Uhr Holstein Hamburg 10.04., 13:30 Uhr Paderborn Karlsruhe 10.04., 13:30 Uhr Sandhausen Dresden

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer ihre Teams heute auf den Platz schicken:

Kiel: Dähne - Korb, Neumann, Erras, Komenda - Si. Lorenz - Mühling, Sterner - Bartels, Pichler, Reese

Dähne - Korb, Neumann, Erras, Komenda - Si. Lorenz - Mühling, Sterner - Bartels, Pichler, Reese HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel

2. Bundesliga, Holstein Kiel vs. HSV: Zahlen und Fakten

Die Defensive ist das größte Manko der Gastgeber. Insgesamt hat sich Kiel die drittmeisten Gegentore der Liga eingefangen, von den jüngsten sieben Partien haben sie sechsmal zwei Gegentore oder mehr kassiert.

Auch der HSV dürfte nicht mit allzu breiter Brust in Kiel anreisen. Die Hamburger belegen in der Rückrundentabelle lediglich Rang acht, vor allem Auswärts läuft es nicht rund. Insgesamt konnte Hamburg nur vier von 13 Spielen in der Ferne für sich entscheiden.

Es könnte also ein spannendes Duell werden, auch wenn man die Historie beider Mannschaften betrachtet. Keinmal ging der HSV bei den sieben Aufeinandertreffen bislang siegreich hervor (5 Remis, 2 Niederlagen). Das Hinspiel in Hamburg endete 1:1.

Holstein Kiel vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga - Die aktuelle Tabelle