U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag in der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute Lettland. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Lettland - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht die Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 am heutigen Freitag, 25. März, weiter. Am 7. Spieltag empfängt das Team von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo Lettland. Spielbeginn im Tivolo in Aachen ist um 18.15 Uhr.

Di Salvo plagen vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und Israel (29. März) auch wegen Corona massive Personalprobleme. Gleich fünf nominierte Spieler fallen definitiv aus, hinter sechs weiteren stehen Fragezeichen. Armel Bella Kotchap, Patrick Osterhage (beide VfL Bochum) und Torhüter Luca Philipp (TSG Hoffenheim) wurden positiv auf Corona getestet und mussten den DFB-Lehrgang abbrechen. Malick Thiaw (Schalke 04) und Reda Khadra (Blackburn Rovers) fallen für beide Spiele verletzungsbedingt aus.

Di Salvo nominierte Faride Alidou (Hamburger SV), Marton Dardai (Hertha BSC), Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) und Vincent Müller (PSV Eindhoven) nach.

Das erste Aufeinandertreffen mit Lettland in der EM-Qualifikation gewann Titelverteidiger Deutschland mit 3:1. Will Deutschland als Gruppensieger vorzeitig das Ticket zur EM 2023 sichern, zählt heute gegen den Tabellenvorletzten nur ein Sieg.

U21 EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe B

Rang Teams Gruppe B Spiele Tore Punkte 1 Deutschland 6 21:8 15 2 Israel 6 15:6 15 3 Polen 6 17:14 13 4 Ungarn 6 9:12 7 5 Lettland 6 4:13 3 6 San Marino 6 0:23 0

U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation hält die "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe. Diese sorgt heute dafür, dass Deutschland vs. Lettland live im TV und im Livestream übertragen wird.

U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV

Kostenlos für alle zugänglich wird Deutschland vs. Lettland heute live auf ProSieben Maxx im Free-TV gezeigt. Die Übertragung mit Moderator Christian Düren, Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler beginnt um 17.45 Uhr.

U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Livestream

Auch für die Nutzung der angebotenen Livestreams zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Lettland müsst Ihr nichts bezahlen.

Abrufen könnt Ihr den Livestream auf ran.de und auf der Homepage von ProSieben Maxx - dort müsst Ihr Euch zuvor registrieren. Auch über die Apps ran und ProSieben Maxx, über die Ihr das Spiel auch auf verschiedenen Endgeräten verfolgen könnt, ist es möglich den Livestream abzurufen.

U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Alles zum U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Lettland erfahrt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker U21 Deutschland - Lettland.

U21 - Deutschland vs. Lettland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live - Der Modus

Die nächste U21-EM findet 2023 in Rumänien und Georgien statt. Die beiden Gastgeberländer sind bereits fix qualifiziert. Zehn Nationen können sich für das Turnier direkt qualifizieren: die neun Erstplatzierten aus den Qualifikationsgruppen sowie der beste Zweitplatzierte. Vier weitere Plätze werden unter den verbleibenden acht Gruppenzweiten über die Playoffs vergeben.

EM-Qualifikation: Die nächsten Termine der deutschen U21