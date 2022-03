Am heutigen Abend kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Albanien. Alle Informationen zu der Übertragung des Länderspiels und wo Ihr das Freundschaftsspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Aktuell findet in der Fußball-Welt die Länderspielpause statt. Während sich einige Teams noch um die Qualifikation für die WM 2022 in Katar bemühen, treffen sich Spanien und Albanien am heutigen Abend zum Freundschaftsspiel.

Spanien vs. Albanien, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Länderspiel zwischen Spanien und Albanien findet am heutigen Samstag, den 26. März, statt. Gespielt wird heute im RCDE Stadion in Barcelona, der Heimspielstädte von Espanyol Barcelona. Der Anstoß des Freundschaftsspiels erfolgt am heutigen Abend um 19.45 Uhr.

Die heutigen Gastgeber aus Spanien konnten sich bereits für die WM 2022 in Katar qualifizieren. Mit 19 Punkten konnte sich das Team von Luis Enrique am Ende souverän in der Gruppe B als Tabellenerster das Ticket für die WM sichern. Unter anderem die starken Schweden konnte Spanien in der Qualifikation hinter sich lassen, die aktuell in den Playoffs noch um den Einzug in die WM-Hauptrunde kämpfen. Nun gilt es für Spanien am heutigen Abend gegen Albanien zu bestehen.

Albanien, im Gegensatz zum heutigen Gastgeber Spanien, konnte sich nicht für die WM 2022 in Katar qualifizieren. Knapp als Dritter in der Gruppe I, musste sich Albanien schlussendlich mit guten 18 Punkten nur Polen und England geschlagen geben. Dieses Ergebnis reichte am Ende jedoch nicht um die Playoffs für die WM im Katar zu erreichen. Das Team von Reja Edoardo zeigte jedoch, dass international mittlerweile Albanien nicht unterschätzt werden darf. Spanien ist am heutigen Abend der Favorit, ein enges Spiel zwischen den beiden Teams ist dennoch zu erwarten.

Spanien vs. Albanien, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Begegnung: Spanien vs. Albanien

Spanien vs. Albanien Datum: 26. März

26. März Anpfiff: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Austragungsort: RCDE Stadion, Barcelona

RCDE Stadion, Barcelona Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Spanien vs. Albanien, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel zwischen Spanien und Albanien wird am heutigen Abend exklusiv von DAZN im TV und Livestream übertragen. Neben diversen Freundschaftsspielen zeigt der Streamingdienst auch die Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar.

Spanien vs. Albanien, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV läuft die Begegnung zwischen Spanien und Albanien heute exklusiv auf DAZN 2. Ab 19.45 Uhr seht Ihr auf DAZN die Partie live und in voller Länge. Das Spiel kommentiert am heutigen Abend für den Streamingdienst Guido Hüsgen.

© getty Ferran Torres war mit vier Treffern Spaniens erfolgreichster Torschütze bei der WM-Qualifikation.

Spanien vs. Albanien, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die Übertragung von DAZN könnt Ihr ebenfalls bequem im Livestream verfolgen, beispielsweise über die DAZN-App mit Eurem Tablet oder Smartphone. Alternativ könnt Ihr das Spiel zwischen Spanien und Albanien auch auf Eurem Laptop im Browser sehen.

Um die Übertragung des Spiels am heutigen Abend bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Das kostet im Monat 29,99 Euro. DAZN bietet alternativ auch ein Jahres-Abonnement an, welches 274,99 Euro kostet.

Neben diversen Länderspielen zeigt DAZN auch die Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, die NBA, die NFL, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

