In der Conference League geht es heute um den Einzug ins Viertelfinale. Wer gegen wen spielt und wie Ihr die Achtelfinal-Rückspiele live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Tag der Entscheidungen in der Conference League! Am heutigen Donnerstag, 17. März, geht es in acht Achtelfinal-Rückspielen des zu dieser Saison neu eingeführten Wettbewerbs um den Einzug ins Viertelfinale. Vier Spiele beginnen heute um 18.45 Uhr, vier weitere um 21 Uhr.

Eine deutsche Mannschaft ist nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Union Berlin verpasste den Einzug in die K.o.-Phase als Dritter seiner Vorrundengruppe.

Im Free-TV wird heute keines der Achtelfinal-Rückspiele der Conference League live übertragen. Die Mediengruppe RTL sicherte sich zwar auch dafür in Kombination mit der Europa League die Übertragungsrechte, heute beschränkt sich die Live-Übertragung aus den beiden Wettbewerben im frei empfangbaren Fernsehen aber auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Real Betis Sevilla. Diese Partie läuft ab 20.15 Uhr auf RTL im Free-TV.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Auf Livefußball aus der Conference League müssen wir heute nicht verzichten. Fünf Spiele sind in diversen Livestreams bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, und OneFootball abrufbar.

Bei den auf RTL+ gestreamten Spielen handelt es sich um FC Basel vs. Olympique Lyon, FC Kopenhagen vs. PSV Eindhoven und AS Rom vs. Vitesse Arnheim. RTL+ ist aber kostenpflichtig. Für das Premium-Paket zahlt Ihr 4,99 Euro pro Monat, für das Paket Premium Duo werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Zudem könnt Ihr noch den Season-Pass für 9,98 Euro buchen und alle weiteren Livestreams auf RTL+ aus der Europa League und der Conference League in dieser Saison live sehen. RTL+ Premium und RTL+ Premium Duo können von Neukunden einen Monat lang kostenlos getestet werden. Bei rechtzeitiger Kündigung des Testangebots fallen keine Kosten an.

OneFootball zeigt heute Stade Rennes vs. Leicester City und KAA Gent vs. PAOK Saloniki in jeweils kostenlosen Livestreams.

Keine Livebilder in Deutschland gibt es heute von den Partien Linzer ASB vs. Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam vs. Partizan Belgrad und AZ Alkmaar vs. FK Bodö/Glimt.

Conference League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick