Im Halbfinale des Afrika Cups stehen sich heute Kamerun und Ägypten gegenüber. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie im Liveticker.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt die Partie zwischen Kamerun und Ägypten live!

Wer zieht heute in das Finale des Afrika Cups ein? Kamerun und Ägypten duellieren sich heute, um diese Frage zu beantworten. Wer dann am Sonntag schließlich im Finale stehen wird, erfahrt Ihr hier bei uns im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Kamerun vs. Ägypten: Halbfinale beim Afrika Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die meisten Augen werden am heutigen Abend auf Superstar Mohamed Salah gerichtet sein. Mit einem Sieg heute kann der Angreifer des FC Liverpool mit seinem Team in das Finale des Afrika Cups einziehen und seinen ersten Titel bei diesem Turnier gewinnen. Salah trug auch seinen Teil dazu bei, dass Ägypten heute im Halbfinale gegen Kamerun steht. Bei dem umkämpften 2:1-Erfolg gegen Marokko erzielte Salah das zwischenzeitliche 1:1. Erst in der Verlängerung konnte Ägypten ein weiteres Tor erzielen und schließlich in das Halbfinale einziehen. Der heutige Sieger trifft im Finale auf den Senegal, der sich gestern mit 3:1 gegen Burkina Faso durchsetzen konnte.

Vor Beginn: Kamerun setzte sich im Viertelfinale souverän mit 2:0 gegen Gambia durch. Der Mann des Spiels war dabei Toko Ekabi. Der Offensivmann von Olympique Lyon erzielte gleich beide Treffer und schoss sein Team quasi im Alleingang ins Halbfinale. Nun wartet mit Ägypten ein schwerer Gegner auf Kamerun.

Vor Beginn: Die Begegnung wird heute um 20.00 Uhr im Olembe Stadium in Yaoundé (Kamerun) angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Halbfinalpartie des Afrika Cups zwischen Kamerun und Ägypten.

Kamerun vs. Ägypten: Halbfinale beim Afrika Cup heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kamerun: Onana - Nouhou, Ngadeu-Ngadjui, Castelletto, Fai - Oum Gouet - Moumi Ngamaleu, Zambo Anguissa, Hongla, Toko Ekambi - Aboubakar

Onana - Nouhou, Ngadeu-Ngadjui, Castelletto, Fai - Oum Gouet - Moumi Ngamaleu, Zambo Anguissa, Hongla, Toko Ekambi - Aboubakar Ägypten: Abou Gabal - Fatouh, Abdelmonem, Hegazi, Kamal - Ashraf, Elneny, Al-Sulaya - Marmoush, Mohamed, Salah

Kamerun vs. Ägypten: Halbfinale beim Afrika Cup heute live im TV und Livestream

SPORTDIGITAL FUSSBALL zeigt die heutige Partie zwischen Kamerun und Ägypten live und in voller Länge im TV ab 19.30 Uhr. Zudem bietet der Sender einen kostenpflichtigen Livestream zum Spiel an.

Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de!

DAZN zeigt die heutige Partie ebenfalls live und in voller Länge ab 19.30 Uhr. Ihr müsst Kunden bei DAZN sein, um die Halbfinalpartie beim Streamingdienst live zu sehen. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Die letzte Alternative bietet OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel zwischen Kamerun und Ägypten im kostenlosen Livestream verfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Afrika Cup: Die Gewinner der letzten Jahre