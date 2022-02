Doppelpass auf Sport1: Termin, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 27. Februar

Es wird wieder debattiert: Auf Sport1 läuft am Sonntagvormittag wie gewohnt der Doppelpass. Termin, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren - SPOX teilt alle Informationen zur Runde am 27. Februar 2022 mit.

Die Bundesliga wird am Wochenende mit dem 24. Spieltag fortgesetzt, an dem unter anderem der FC Bayern München zum Top-Spiel bei Eintracht Frankfurt gastiert, Borussia Dortmund beim FC Augsburg gefordert ist und sich die Krisenklubs Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg im direkten Duell gegenüberstehen.

An Gesprächsstoff dürfte es dem Doppelpass auf Sport1 daher sicherlich erneut nicht mangeln.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 27. Februar - Die Gäste

Aus der Bundesliga zu Gast ist diesmal Fredi Bobic von Hertha BSC. Der Geschäftsführer Sport stellt sich inmitten der Krise der Berliner, die aktuell als 15. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegen. Anreisen wird der 50-Jährige aus Freiburg, wo die Hertha am Samstag ab 15.30 Uhr eine schwere Aufgabe zu bewältigen hat.

Los geht es im Hotel Hilton Munich Airport wie gewohnt um 11 Uhr. Die Sendung dauert bis 13.30 Uhr.

© getty Fredi Bobic kämpft mit Hertha BSC um den Verbleib in der Bundesliga.

Gesprochen wird außerdem über das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern und die Krisenklubs VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

Die Moderation übernimmt Florian König, Jana Wosnitza ist Co-Moderatorin. König begrüßt als Gesprächsgäste abgesehen von Bobic auch die Sport1-Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler, Jürgen Kohler (Weltmeister von 1990 und ehemaliger Bayern- und Dortmund-Profi), den früheren Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 27. Februar - Die Übertragung im TV und Livestream

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Doppelpass am Sonntag nicht zu verpassen. Sport1 überträgt den Talk in erster Linie natürlich im Free-TV, strahlt ihn parallel dann auch im Livestream aus. Abgerufen werden kann dieser via sport1.de sowie über die Kanäle von Sport1 auf YouTube und Facebook.

Nach dem Ende der Sendung kann man sich den Doppelpass in der Mediathek als Video-on-Demand und auch als Podcast anschauen und anhören.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 27. Februar - Die Moderatoren und Gäste im Überblick

Moderator: Florian König

Florian König Co-Moderatorin: Jana Wosnitza

Jana Wosnitza Sport1 -Experten: Stefan Effenberg, Alfred Draxler

Stefan Effenberg, Alfred Draxler Gäste: Fredi Bobic, Jürgen Kohler, Peter Neururer, Pit Gottschalk

