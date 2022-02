In der Conference League fallen mit den Rückspielen in der Qualifikation die Entscheidungen darüber, welche Vereine das Teilnehmerfeld am Achtelfinale komplettieren. So seht Ihr die Spiele in dem Wettbewerb heute live im TV und Livestream.

So wie in der Europa League stehen am heutigen Donnerstag, den 24. Februar auch in der Conference League die Rückspiele statt, in denen die teilnehmenden Klubs um das Weiterkommen in das Achtelfinale kämpfen.

Dabei stehen sich die Vereine zum wiederholten Male gegenüber, die in der Vorrunde der Europa League Tabellendritte wurden und die in der Gruppenphase der Conference League auf Platz zwei gelandet sind.

Wer tritt gegeneinander an und wo lassen sich die Spiele im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

© getty Um diese Trophäe geht es in der Conference League.

Conference League: Rückspiele im Kampf um das Achtelfinale

Gespielt wird am heutigen Donnerstag je ab 18.45 Uhr und 21 Uhr. Die acht Begegnungen sind allerdings nicht gleichmäßig auf diese beiden Zeiten verteilt. Fünf Spiele starten am früheren Abend, weitere drei am späteren.

Nach dem Ausscheiden von Union Berlin ist kein deutscher Verein mehr vertreten. Hier in der Übersicht: Um diese Begegnungen handelt es sich heute in der neu geschaffenen Conference League.

Anstoß Begegnung Hinspiel 18.45 Uhr Qarabag Agdam - Olympique Marseille 1:3 18.45 Uhr Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven 0:1 18.45 Uhr Randers FC - Leicester City 1:4 18.45 Uhr FK Bodö/Glimt - Celtic Glasgow 3:1 18.45 Uhr Partizan Belgrad - Sparta Prag 1:0 21.00 Uhr Slavia Prag - Fenerbahce 3:2 21.00 Uhr PAOK Saloniki - FC Midtjylland 0:1 21.00 Uhr Vitesse Arnheim - Rapid Wien 1:2

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Genauso wie die höheren europäischen Wettbewerbe Champions League und Europa League könnt Ihr auch die Conference League live sehen. Gesichert hat sich die Übertragungsrechte RTL, wobei der Sender heute kein einziges Aufeinandertreffen im Hauptprogramm ausstrahlt, sondern nur im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+ - und dort wiederum auch lediglich drei der acht Spiele.

Zu verfolgen gibt es dort Slavia Prag gegen Fenerbahce, Maccabi Tel-Aviv gegen PSV Eindhoven und Vitesse Arnheim gegen Rapid Wien.

Im frei empfangbaren Fernsehen läuft bei RTL in der Regel die Europa League, da der Wettbewerb eben auch immer donnerstags stattfindet und Bundesligisten dort vertreten sind - so auch am heutigen Tage.

Ein Premium-Abo bei RTL+ kostet pro Monat 4,99 Euro, hierbei lässt sich der Livestream nur auf einem Endgerät abrufen. Das Paket Premium Duo bietet die Möglichkeit, parallel auch ein zweites Endgerät zu nutzen und dort ebenfalls zu streamen. Das Abo kostet etwas dementsprechend mehr: 7,99 Euro.

Erwerben kann man bei RTL online auch einfach einen Saisonpass, der alle ausstehenden Begegnungen diese Spielzeit in der Conference League und der Europa League enthält. Aktuell ist dieses Abo um die Hälfte reduziert und kostet 9,98 Euro.

Conference League: Termine