Weil die Bundesliga und die 2. Bundesliga am Wochenende ungewöhnlicherweise wegen Länderspielen pausieren, treten der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 in einem Testspiel gegeneinander an. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr es live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach drei absolvierten Spieltagen in der Rückrunde legt die Bundesliga schon wieder eine Pause ein - das allerdings eher ungewollt. In Südamerika finden am Wochenende und an den darauffolgenden Tagen nämlich Länderspiele zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar statt.

Ungewöhnlicherweise setzt der Vereinsfußball daher auch jetzt wieder kurz aus. Pflichtspiele stehen somit nicht an, dafür rollt der Ball im Testspiel-Rahmen.

Am heutigen Donnerstag, den 27. Januar nehmen es der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 auf freundschaftlicher Ebene miteinander auf. Die Königsblauen, die bekanntermaßen nur noch in der 2. Bundesliga vertreten sind, werden dabei vom Effzeh in Köln empfangen.

Schauplatz ist das Franz-Kremer-Stadion, in dem sonst unter anderem die zweite Mannschaft des Bundesligisten auftritt. Los geht es dort um 13 Uhr, Zuschauer sind wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zugelassen.

© getty Schalkes Simon Terodde spielte auch schon für Köln.

Schalke vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und Livestream

Trotzdem wird eine Möglichkeit geboten, von dem Testspiel live nichts zu verpassen. Wie beide Vereine nämlich mitgeteilt haben, werden die 90 Minuten auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen im Livestream gezeigt.

Auf Seiten der Gelsenkirchener freut sich Trainer Dimitrios Grammozis auf das Kräftemessen mit den Rheinländern. "Wir wollen die kurze Pflichtspielpause nutzen, um uns auf die anstehenden Wochen mit sieben wichtigen Liga-Partien vorzubereiten. Der FC ist ein richtig guter Gegner und Gradmesser für uns", so der 43-Jährige.

Wer das Aufeinandertreffen wohl gewinnt? Ob es überhaupt einen Gewinner geben wird? Die Kölner spielen bis dato eine gute Bundesliga-Saison, liegen in der Tabelle nach 20 Spieltagen auf dem achten Platz.

Schalke befindet sich derweil in der zweithöchsten deutschen Spielklasse hinter dem SV Darmstadt, dem FC St. Pauli und Werder Bremen auf dem vierten Rang und kämpft um den direkten Wiederaufstieg.

In der vergangenen Saison entschied der Effzeh in der Bundesliga beide Duelle mit S04 für sich. Auswärts gab es einen 2:1-Sieg, Zuhause einen 1:0-Erfolg.

Schalke vs. 1. FC Köln: Die letzten fünf Duelle