Afrika Cup: Datum, Termine, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Am 9. Januar beginnt in Kamerun der Afrika Cup. Hier erfahrt ihr alles über den Spielplan, die teilnehmenden Nationen, die wichtigsten Termine und wie ihr die Afrikameisterschaft live im TV und im Livestream mitverfolgen könnt.

Mit einem Jahr Verspätung ist es nun bald soweit! In Kamerun ermitteln in den kommenden Wochen 24 Mannschaften beim Afrika Cup das beste Team Afrikas.

Ursprünglich hätte der Afrika Cup bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, musste wegen der weltweiten Corona-Pandemie aber um ein Jahr verlegt werden.

Afrika Cup: Datum, Termine

Der 33. Afrika Cup findet vom 9 Januar bis zum 6. Februar statt. Gespielt wird in fünf Städten des Gastgeberlandes Kamerun. In der Hauptstadt Yaounde wird in zwei Stadien gespielt.

Zum zweiten Mal nach 2019 nehmen 24 Mannschaften an der Afrikameisterschaft teil. In der Vorrunde sind die Teams in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt.

Afrika Cup: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Kamerun (Gastgeber) Senegal Marokko Nigeria Algerien Tunesien Burkina Faso Simbabwe Ghana Ägypten Sierra Leone Mali Äthiopien Guinea Komoren Sudan Äquatorialguinea Mauretanien Kap Verde Malawi Gabun Guinea-Bissau Elfenbeinküste Gambia

Afrika Cup: Spielplan

Eröffnet wird der Afrika Cup am 9. Januar wird der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und Burkina Faso. Die Vorrunde dauert bis zum 20. Januar an. Nach dessen Vorrunde qualifizieren sich die beiden Gruppenersten aus jeder der sechs Gruppen für das Achtelfinale. Hinzu kommen die vier besten Gruppendritten.

Das Finale steigt am 6. Februar im Stade Omnisport Paul Boya in Younde.

Afrika Cup: Die Runden im Überblick

Datum Runde 9. bis 20. Januar Vorrunde 23. bis 26. Januar Achtelfinale 29. bis 30. Januar Viertelfinale 2. bis 3. Februar Halbfinale 6. Februar Spiel um Platz 3 6. Februar Finale in Yaounde

© getty Vom 9. Januar bis zum 6. Februar spielen 24 Mannschaften um den Afrika Cup.

Afrika Cup: Übertragung im TV und Livestream

Live im Free-TV können die Spiele des Afrika Cups in Deutschland nicht verfolgt werden. Die Übertragungsrechte liegen bei dem Pay-TV-Sender Sportdigital FUSSBALL. Dieser zeigt alle Spiele der Afrikameisterschaft live mit deutschem Kommentar.

Zusätzlich sind alle Partien auf der Fußballplattform OneFootball im kostenlosen Livestream zu sehen. Der Sublizenzpartner überträgt die Spiele in Deutschland und Österreich mit englischem Originalkommentar.

Durch eine Kooperation von Sportdigital FUSSBALL mit dem Streamingdienst DAZN könnt Ihr alle Spiele des Afrika Cup auch bei dem Streamingdienst live verfolgen. Das komplette Programm des Pay-TV-Senders ist nämlich auf der DAZN-Plattform abrufbar.

