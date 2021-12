PSG gegen Lorient, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain spielt in der Ligue 1 heute beim FC Lorient. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ligue 1, PSG gegen Lorient: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Anders als in der Bundesliga wird in der französischen Ligue 1 in diesem Jahr noch einmal gespielt. Am heutigen Mittwoch, 22. Dezember, wird die Hinrunde mit dem kompletten 19. Spieltag abgeschlossen. Tabellenführer Paris Saint-Germain spielt bei Abstiegskandidat FC Lorient. Diese Partie wird wie auch alle weiteren Ligue-1-Spiele um 21 Uhr angepfiffen, und zwar im Stade du Moustoir.

Das PSG-Starensemble zieht in der Ligue 1 einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf "Verfolger" Olympique Marseille beträgt vor dem 19. Spieltag bereits 13 Punkte. Aus den vergangenen drei Ligaspielen holte PSG aber nur fünf Punkte.

Heute sollte sich PSG zum nahen Weihnachtsfest mit einem Sieg beschenken. Der FC Lorient liegt in der Tabelle an Position 19, der letzte Sieg des Klubs aus der Bretagne liegt heute exakt zwei Monate zurück.

PSG gegen Lorient, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird das Gastspiel von PSG beim FC Lorient heute nicht übertragen. Dies liegt daran, dass die exklusiven Übertragungsrechte an der Ligue 1 bei DAZN liegen. Der Streamingdienst zeigt Lorient vs. PSG heute ab kurz vor 21 Uhr im Livestream, den Ihr auf dazn.com oder über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen könnt. Kommentator des Spiels ist Stefan Galler, er wird von Experte Alexis Menuge unterstützt.

Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (einmalig). Damit seht Ihr neben den Topspielen der Ligue 1 - heute zeigt DAZN auch AS Monaco vs. Stade Rennes, Olympique Marseille vs. Stade Reims und Olympique Lyon vs. FC Metz - auch alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga, fast die komplette Champions League sowie zahlreiche Duelle aus der Primera Division und Serie A.

Im Live-Programm enthalten ist zudem jede Menge US-Sport (NBA, NFL) sowie Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts und noch mehr. Hier könnt Ihr ein DAZN-Abo abschließen!

PSG gegen Lorient, Übertragung: Ligue 1 heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zu DAZN, wollt aber dennoch das Spiel Lorient vs. PSG live verfolgen? Dann klickt rein in den kostenlosen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Ligue 1, PSG gegen Lorient: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Lorient: Nardi - Silva, Morel, Fontaine, Le Goff - Lemoine, Le Fee, Laurienté - Diarra, Grbic, Moffi

Nardi - Silva, Morel, Fontaine, Le Goff - Lemoine, Le Fee, Laurienté - Diarra, Grbic, Moffi Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat - Danilo, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Mbappe

Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: FC Lorient - Paris Saint-Germain

FC Lorient - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Ligue 1

Ligue 1 Spieltag: 4

4 Datum: 22. Dezember 2021

22. Dezember 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stade du Moustoir, Lorient

Stade du Moustoir, Lorient Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle