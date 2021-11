WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Nachmittag werden die Paarungen für die Playoffs der WM-Qualifikation ausgelost. Alle Informationen zur Auslosung und wie Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

DAZN-Abonnement sichern und die Auslosung der Playoffs der WM-Qualifikation live erleben!

Die Auslosung der Playoffs der WM-Qualifikation steht an! Am heutigen Freitag, den 26. November, werden um 17.00 Uhr in Zürich die Paarungen der Playoffs bestimmt. Insgesamt zwölf Mannschaften haben sich dafür qualifiziert. Die Teams setzen sich aus den zehn Gruppenzweiten der Qualifikation und den beiden besten Gruppensieger der vergangenen Nations League, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnten, zusammen.

Die Teams werden im nächsten Jahr drei Playoff-Wege bestreiten. Jeder Playoff-Weg setzt sich aus zwei Halbfinals und einem Finale zusammen. Die jeweiligen Gewinner dieser Playoff-Wege fahren schließlich zur WM in Katar 2022. Vier Mannschaften duellieren sich dementsprechend in einen Playoff-Weg und insgesamt drei Teams werden sich schließlich über die Playoffs für die nächste Weltmeisterschaft qualifizieren.

Die zwölf Teams sind für die Auslosung in zwei Töpfe unterteilt. In Topf 1 befinden sich die sechs besten Gruppenzweiten der WM-Qualifikation. Diese Mannschaften haben in den Halbfinals Heimrecht. Topf 2 bildet sich aus den verbleibenden sechs Nationen. Im ersten Lostopf befinden sich Hochkaräter wie Italien und Portugal. Die können sich zumindest bist zum Halbfinale aus dem Weg gehen. Doch in einem möglichen Playoff-Finale könnten die beiden Teams gegeneinander antreten. Im zweiten Lostopf befinden sich beispielsweise die beiden Nationen, die sich über die Nations League qualifiziert haben: Österreich und Tschechien.

Eine Besonderheit gibt es noch: Russland und die Ukraine können nicht einander zugelost werden. Das hat die UEFA aufgrund der politischen Spannungen zwischen den beiden Nationen so entschieden.

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der Playoffs der WM-Qualifikation wird am heutigen Tag exklusiv von DAZN übertragen. DAZN hielt schon umfangreiche Übertragungsrechte für die Qualifikations-Gruppenspiele in diesem Jahr. Und auch die Playoffs im nächsten Jahr werden vom Streamingdienst gezeigt.

© getty Auch Superstar Christiano Ronaldo muss mit Portugal in die Playoffs der WM-Qualifikation.

Die Auslosung beginnt am heutigen Tag um 17.00 Uhr in Zürich. Von da an ist DAZN für Euch live dabei. Nico Seppe kommentiert für Euch das Ganze am heutigen Nachmittag.

Um die Auslosung der Playoffs heute live sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. DAZN bietet alternativ auch ein Jahres-Abonnement an. Das kostet 149,99 Euro und spart Euch im Vergleich zum Monats-Abo 29,98 Euro im Jahr.

Neben der Auslosung und den Spielen der Playoffs der WM-Qualifikation bietet DAZN ein weitreichendes Sportangebot. Dazu zählt die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL), Tennis, Boxen, Wintersport und noch vieles mehr.

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Event: Auslosung der Playoffs

Auslosung der Playoffs Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Datum: 26. November

26. November Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort der Auslosung: Zürich

Zürich Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute im Liveticker

Wer die Auslosung der Playoffs der WM-Qualifikation heute nicht live bei DAZN sehen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. SPOX verfolgt für Euch die Ziehung der Paarungen im ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

WM-Qualifikation Playoffs: Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Lostöpfe in der Übersicht