Heute ist endlich wieder soweit! Der wohl prestigeträchtigste Individual-Preis in der Fußballwelt - der Ballon d'Or - wird vergeben. SPOX erklärt Euch, wie oft Favorit Robert Lewandowski den Award bisher gewonnen hat.

Nachdem die Verleihung im letzten Jahr aufgrund der kritischen Corona-Situation in Frankreich abgesagt wurde, kann das Spektakel in diesem Jahr glücklicherweise wieder stattfinden. Einer der Favoriten ist Bayern-Stürmer Robert Lewandowski.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte RL9 den von Gerd Müller aufgestellten Torrekord von 40 Toren geknackt. Im August dieses Jahres wurde er schließlich auch zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt.

Wie oft hat Robert Lewandowski den Ballon d'Or gewonnen?

Kaum jemand würde bestreiten, dass Lewandowski im Jahr 2020 die wohl beste Version seiner selbst bis dato war. In nur 36 Pflichtspielen gelangen dem 33-Jährigen ganze 40 Tore - niemand sonst in Europas Top-5-Ligen konnte da mithalten. So wurde es allgemein auch als selbstverständlich angesehen, dass Bayerns Stürmer-Star der weltweit beste Spieler des Jahres war.

Ballon d'Or 2020 ersatzlos abgesagt

Wie schon erwähnt, wurde jedoch zum ersten Mal seit der Einführung des Ballon d'Or-Awards die alljährliche Verleihung abgesagt. Die hohe Zahl grassierender Corona-Infektionen machte die Ausführung der Zeremonie schlicht unmöglich. So entschieden sich die Veranstalter das Event kurzerhand komplett abzusagen. Es fand also nicht nur nicht in Präsenz statt, im Jahr 2020 sollte der Organisator France Football gar keine Preise aushändigen.

Seinem Unmut über die ersatzlose Absage des Ballon d'Or 2020 machte der Pole nur Tage nach der Verkündung Luft: "Wir haben mit Bayern in diesem Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Ich war Top-Scorer in allen Wettbewerben. Ich denke einfach, dass ein Spieler, der das alles erreicht hat, den Ballon d'Or gewinnen sollte".

Zur Erinnerung: 2020 wurde der Ballon d'Or aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben. Beste Chancen hätte damals wohl Robert Lewandowski gehabt. Er durfte sich aber mit der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2020 trösten.

Lewandowski wurde FIFA-Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres 2020

Auch wenn keine dieser Individual-Awards auch nur einen annähernd ähnlich großen Stellenwert wie der Ballon d'Or besitzen, so kann Lewandowski dennoch von sich behaupten, im Jahr 2020 alles abgeräumt zu haben, was abzuräumen gab. Anfang Oktober 2020 ernannte ihn die UEFA zu Europas Fußballer des Jahres, im Dezember desselben Jahres gewann er die Wahl zum FIFA-Weltfußballer.

In diesem Jahr jedoch, spricht vieles dafür, dass er sich den großen Traum des Ballon d'Or-Gewinns erfüllen kann. Zuletzt sprachen sich unter anderem Bayern-Trainer Nagelsmann, Teamkollege Müller und sogar "Kaiser" Beckenbauer für den Kapitän der polnischen Nationalmannschaft aus.

Wie oft hat Robert Lewandowski den Ballon d'Or gewonnen? - Die Top-3-Favoriten im Vergleich

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind Robert Lewandowski, Lionel Messi und Karim Benzema die drei Hauptfavoriten auf den Sieg des Ballon d'Or-Awards. Im folgenden seht Ihr die Statistiken dieser Spieler in der Saison 2020/21.

Robert Lewandowski Lionel Messi Karim Benzma Tore 48 38 30 Assists 9 14 9 Pflichtspiele (davon gewonnen) 40 (29) 54 (35) 46 (28) Gewonnene Wettbewerbe Bundesliga

UEFA Super Cup

DFL-Supercup

FIFA Klub-WM Copa del Rey

Copa América 2021 -

Wie oft hat Robert Lewandowski den Ballon d'Or gewonnen? - Alle Infos zur Veranstaltung 2021 auf einen Blick

Preis: Ballon d'Or 2021

Ballon d'Or 2021 Organisator: France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift)

France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift) Datum: Montag, 29. November

Montag, 29. November Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Théâtre du Châtelet in Paris, Frankreich

Théâtre du Châtelet in Paris, Frankreich Übertragung im TV: Sky Sport News HD (kostenpflichtig)

Sky Sport News HD (kostenpflichtig) Übertragung im Livestream: Sky-Website YouTube-Kanal der L'Equipe BILD-TV



