In der UEFA Youth League treffen am heutigen Nachmittag die Nachwuchsteams von Sporting Lissabon und Borussia Dortmund aufeinander. Wie Ihr die Übertragung des Spiels heute live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

DAZN- Abo sichern und Sporting vs. BVB in der UEFA Youth League live verfolgen!

Die U-19 des BVB kann am heutigen Tag den Einzug in das Achtelfinale der Youth League perfekt machen. Das Spiel gegen Sporting Lissabon findet am heutigen Mittwoch, den 24. November, um 16.00 Uhr statt.

Aktuell ist der BVB Tabellenerster der Gruppe C in der UEFA Youth League. Mit einem Sieg würde sich die Dortmunder U-19 sicher für das Achtelfinale qualifizieren. Das hätte der BVB auch schon am letzten Spieltag gegen Ajax Amsterdam tun können. Dortmund verlor die Partie jedoch knapp mit 0:1 und kann stattdessen heute das Ticket für die K.O.-Phase lösen.

Doch mit einer Niederlage heute gegen Sporting - und dem entsprechenden Ergebnis im Parallelspiel - könnte der BVB auch auf Platz drei in der Tabelle abrutschen. Dann müsste die U-19 von Borussia Dortmund um das Weiterkommen in der Youth League bangen.

Generell läuft die Saison für die U-19 des BVB sehr gut. Mit vier Punkten Abstand ist der BVB Tabellenerster in der A-Junioren Bundesliga West. Und auch im DFB-Junioren Pokal ist der BVB zuletzt weitergekommen. Hinzu kommt der Titel im NRW-Ligapokal gegen den Erzrivalen aus Schalke am vergangenen Wochenende. An diese Leistung wird der BVB heute sicher anknüpfen wollen.

UEFA Youth League - Sporting vs. BVB: Übertragung heute live im TV und Livestream - Die Infos in der Übersicht

Begegnung: Sporting Lissabon vs. BVB

Sporting Lissabon vs. BVB Datum: 24. November

24. November Spielbeginn: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Wettbewerb: UEFA Youth League

UEFA Youth League Spieltag: 5. Spieltag

5. Spieltag Gruppe: Gruppe C

Gruppe C Übertragung: DAZN

UEFA Youth League - Sporting vs. BVB: Übertragung heute live im TV und Livestream

Das heutige Spiel zwischen Sporting Lissabon und dem BVB ist exklusiv auf DAZN zu sehen. Dort seht Ihr die Partie live und vollumfänglich ab 16.00 Uhr. Das Spiel kommentiert am heutigen Nachmittag Felix Keil.

Neben der UEFA Youth League zeigt DAZN eine Vielzahl von Sportevents live. Dazu gehört unter anderem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL), Tennis, Boxen, Wintersport und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Um alle diese Events live erleben zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. DAZN bietet aber auch ein Jahres-Abo an, welches 149,99 Euro kostet und Euch 29,98 Euro im Jahr spart.

UEFA Youth League - Sporting vs. BVB: Übertragung heute live im TV und Livestream - Die Gruppe C in der Übersicht