Polen vs. Ungarn, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation empfängt in der Gruppe I Polen heute Ungarn. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

WM-Qualifikation, Polen vs. Ungarn: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am heutigen Montag, 15. November, findet in der europäischen WM-Qualifikation der letzte Spieltag der Gruppe I statt. In einem der drei Duelle treffen Polen und Ungarn aufeinander. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr im Nationalstadion von Warschau.

Polen steht nach neun Spieltagen bereits als Tabellenzweiter fest und somit bereits die Playoffs zur WM 2022 in Katar erreicht. Das Team um Torjäger Robert Lewandowski kann mit viel Glück aber auch noch die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erreichen.

Dafür muss heute auf jeden Fall der Tabellenvierte Ungarn besiegt werden. Gelingt das den Polen, müssen sie zudem auf ein sehr großes Fußballwunder hoffen. England liegt als Tabellenerster momentan drei Punkte und sechs Tore vor Polen. Den Three Lions reicht bei Fußballzwerg San Marino im Parallelspiel bereits ein Unentschieden zur direkten WM-Qualifikation. Bei allem Respekt vor San Marino sollte das für England auf jeden Fall zu schaffen sein.

Polen vs. Ungarn - WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele an Spieltag 10

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 15. November 20.45 Uhr C Schweiz Bulgarien 15. November 20.45 Uhr C Nordirland Italien 15. November 20.45 Uhr I San Marino England 15. November 20.45 Uhr I Polen Ungarn 16. November 20.45 Uhr G Niederlande Norwegen 16. November 20.45 Uhr E Wales Belgien 16. November 20.45 Uhr D Finnland Frankreich

Polen vs. Ungarn, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Polen und Ungarn wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen für die Partie liegen DAZN. Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft alle Spiele der europäischen WM-Qualifikation im Livestream. Neben Polen vs. Ungarn könnt Ihr heute noch weitere sieben Spiele bei DAZN verfolgen. Die Übertragungen beginnen jeweils wenige Minuten vor Anpfiff. Abzurufen sind sie auf dazn.com auf Eurem PC oder Laptop und über die DAZN-App auf allen möglichen Endgeräten und Smart-TVs.

Nach dem Ende der WM-Qualifikation in Europa am morgigen Dienstag rücken bei DAZN in Sachen Fußball wieder die Champions League und die nationalen Ligen in den Fokus der Liveübertragungen. Der Streamingdienst hält unter anderem die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagspielen der Bundesliga, an den drei europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie an fast allen Spielen der Champions League.

Ein DAZN-Monats-Abo, das auch zahlreiche Übertragungen aus weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Eishockey, Tennis, Boxen, MMA oder Darts beinhaltet, kostet 14,99 Euro - und ist zudem jederzeit kündbar. Der Preis für ein Jahresabo liegt bei 149,99 Euro.

Polen vs. Ungarn, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Gelingt Polen noch die direkte Qualifikation zur WM 2022. Darüber werdet Ihr ausführlich im kostenlosen Liveticker von SPOX informiert. In unserer Tagesübersicht findet Ihr auch die Liveticker zu den weiteren heutigen WM-Qualifikationsspielen.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe I vor dem letzten Spieltag