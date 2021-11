Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation für das Turnier in Katar 2022 duellieren sich am heutigen Abend Montenegro und die Türkei. Alle Informationen zur Übertragung der Begegnung und wie Ihr das Spiel der Gruppe G live im TV, Livestream oder im Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Abend kämpft die Türkei am 10. Spieltag der WM-Qualifikation darum, die WM in Katar zu erreichen. In der Gruppe G sind die Platzierungen noch völlig offen. Von Platz eins bis Platz drei ist für die Türkei noch alles drin.

Montenegro vs. Türkei, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Termin, Datum, Infos

Die Türkei geht am heutigen Abend, den 16. November, in das entscheidende Duell um die WM-Qualifikation gegen Montenegro. Gespielt wird am heutigen Dienstagabend um 20.45 Uhr im Gradski Stadion pod Goricom in Podgorica.

Die Türkei hat in der Qualifikation für die WM noch alles in der eigenen Hand. Mit einem Sieg würden die Türken mindestens auf den zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe G bleiben und sich somit für die Playoffs für die WM in Katar qualifizieren. Doch auch der direkte Weg zum Turnier ist für die Türkei noch möglich. Dafür bräuchte das Team von Stefan Kuntz, der die Nationalmannschaft erst kürzlich übernommen hat, jedoch Schützenhilfe der Norweger, die ihrerseits noch Hoffnungen auf die WM im nächsten Jahr haben. Durch einen überzeugenden 6:0-Erfolg gegen Gibraltar hat sich die Türkei in eine gute Ausgangslage für den heutigen Abend gebracht. Denn auch die Tordifferenz kann am Ende noch den entscheidenden Ausschlag geben.

Für Montenegro ist das heutige Spiel sportlich weniger relevant. Mit zwölf Punkten befindet sich das Team auf dem vierten Platz in der Tabelle und kann von dort auch nicht mehr verdrängt werden. Die Türkei sollte dennoch gewarnt sein, denn am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenersten aus den Niederlanden bewies Montenegro Kämpferherz und egalisierte am Ende noch einen 0:2-Rückstand. Wird Montenegro heute wieder zum Spielverderber?

Montenegro vs. Türkei, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

WM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Abend im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Niederlande -:- Norwegen Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Wales -:- Belgien Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Finnland -:- Frankreich Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina -:- Ukraine Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Tschechien -:- Estland Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Montenegro -:- Türkei Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Gibraltar -:- Lettland Gruppe G

Montenegro vs. Türkei, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das heutige Spiel zwischen Montenegro und der Türkei könnt Ihr ebenfalls im Liveticker bei SPOX verfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Parallelspiel zwischen der Niederlande und Norwegen.

Niederlande vs. Norwegen, Übertragung: WM-Qualifikation: Die Gruppe G in der Übersicht