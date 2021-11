Irland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation treffen heute in der Gruppe A Irland und Portugal aufeinander. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

WM-Qualifikation, Irland vs. Portugal: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation in Europa kommt es am heutigen Donnerstag, 11. November, in der Gruppe A zum Duell zwischen Irland und Portugal. Angepfiffen wird das Spiel im Aviva-Stadium in Dublin um 20.45 Uhr.

Mit Deutschland und Dänemark stehen erst zwei europäische Teilnehmer an der WM 2022 in Katar fest. In den kommenden Tagen werden nach dem 9. und abschließenden 10. Spieltag der Qualifikation weitere hinzukommen, nämlich die Sieger der restlichen Gruppen. Alle Zweitplatzierten haben noch die Chance, sich das WM-Ticket über die im kommenden Jahr stattfindenden Playoffs zu sichern.

Während für Irland der Zug Richtung Katar bereits lange abgefahren ist, steckt Portugal mitten im Kampf um eines der begehrten festen Tickets. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo steht momentan in der Tabelle einen Punkt und einen Platz hinter Tabellenführer Serbien. Allerdings hat Serbien bereits ein Spiel mehr ausgetragen.

Gewinnt Portugal heute in Irland - das "Hinspiel" gewann Portugal mit 2:1 - würde Serbien auf den zweiten Platz abrutschen. Die endgültige Entscheidung um Platz eins und zwei in der Gruppe A fällt so oder so erst am kommenden Sonntag beim abschließenden Duell zwischen Portugal und Serbien.

WM-Qualifikation: Die Spiele am Donnerstag im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 11. November 18 Uhr A Aserbaidschan Luxemburg 11. November 18 Uhr B Georgien Schweden 11. November 18 Uhr H Russland Zypern 11. November 18 Uhr J Armenien Nordmazedonien 11. November 20.45 Uhr A Irland Portugal 11. November 20.45 Uhr B Griechenland Spanien 11. November 20.45 Uhr H Slowakei Slowenien 11. November 20.45 Uhr H Malta Kroatien 11. November 20.45 Uhr J Deutschland Liechtenstein 11. November 20.45 Uhr J Rumänien Island

Irland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird heute nur eines der zehn stattfinden WM-Qualifikationsspiele übertragen. Bei diesem Spiel handelt es sich aber nicht um Irland vs. Portugal, sondern um das Spiel der bereits für die WM qualifizierten deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein ab 20.15 Uhr auf RTL.

Für alle weiteren WM-Qualifikationsspiele liegen heute die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung von Irland vs. Portugal unmittelbar vor dem Anpfiff. Als Kommentator ist Matthias Naebers im Einsatz.

DAZN zeigt in dieser Saison auch fast alle Spiele der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. DAZN hat aus diesem Grund die Abo-Preise etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Im ausführlichen Programm-Angebot des "Netflix des Sports" sind zudem auch die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 enthalten. Zu sehen gibt es über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport und vieles mehr.

Irland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen WM-Qualifikationsspielen des heutigen Abends einen Liveticker an - also auch zum Spiel zwischen Irland und Portugal. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens in Dublin.

Hier geht's zum Liveticker Irland - Portugal.

WM-Qualifikation, Irland vs. Portugal: Voraussichtliche Aufstellungen

Irland: Kelleher - Stevens, Egan, Duffy, Omobamidele, Doherty - Hendrick, Hourihane - McGrath, Robinson, Idah

Kelleher - Stevens, Egan, Duffy, Omobamidele, Doherty - Hendrick, Hourihane - McGrath, Robinson, Idah Portugal: Patricio - Mendes, Dias, Pepe, Cancelo - Fernandes, Moutinho, Palhinha - Silva, Silva, Ronaldo

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe A