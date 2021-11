Am 4. Spieltag der Frauen Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon. Alle Infos zur Übertragung und wie Ihr die Partie live im TV und im Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Frauen Champions League kommt es in dieser Woche zu den Rückspielen in der Gruppenphase. Der FC Bayern München muss am heutigen Abend dabei erneut gegen Olympique Lyon ran. Gelingt dieses Mal ein besseres Ergebnis als im Hinspiel?

Frauen Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon findet am heutigen Mittwoch, den 17. November, statt. Gespielt wird ab 21.00 Uhr auf dem FC Bayern Campus in München.

Für den FC Bayern München ist die heutige Partie in der Champions League durchaus eine wegweisende. Bei einer erneuten Niederlage und dem entsprechenden Ergebnis im Parallelspiel der Gruppe D, könnte der FC Bayern auf Platz drei in der Tabelle abrutschen. Dieser dritte Rang würde nicht reichen, um sich für die K.O-Phase zu qualifizieren. Mit einem Sieg jedoch, würden die Münchenerinnen bis auf zwei Punkte zu Lyon aufschließen.

Das dass möglich ist, hat das Hinspiel phasenweise gezeigt. Nur mit 1:2 musste sich der FC Bayern München gegen den Topklub aus Lyon geschlagen geben. Lyon liegt jedoch alles andere als unverdient an der Spitze der Gruppe D. Mit drei Siegen aus drei Spielen und bislang nur einem Gegentor, führt Lyon die Tabelle souverän an. Ein Sieg heute würde den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Frauen Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das heutige Spiel zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon liegen bei DAZN. Sowohl im TV als auch im Livestream lässt sich die heutige Begegnung dort schauen.

Auf DAZN könnt Ihr viele Highlights aus der Sportwelt sehen. Dazu zählen die Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die großen US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Boxen und noch viele Weitere.

Um diese ganze Vielfalt des Sports sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Frauen Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV

Bei DAZN1 seht Ihr die Begegnung heute live und in voller Länge im TV. Übertragungsbeginn ist um 20.30 Uhr. Der Anpfiff zur Partie folgt dann um 21.00 Uhr.

Frauen Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute im Livestream

DAZN bietet ebenfalls einen Livestream der Partie an. Dieser kann beispielsweise auch über die DAZN-App gestreamt werden.

Außerdem wird die heutige Übertragung kostenlos bei Youtube zu sehen sein. Auf dem offiziellen DAZN-Frauen-Champions League-Account könnt Ihr die Partie im Livestream sehen.

Frauen Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV und Livestream - Infos im Überblick

Begegnung: FC Bayern München vs. Olympique Lyon

FC Bayern München vs. Olympique Lyon Wettbewerb: Frauen Champions League

Frauen Champions League Datum: 17. November

17. November Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: FC Bayern Campus, München

FC Bayern Campus, München Übertragung im TV: DAZN1

Übertragung im Livestream: DAZN, DAZN-Youtube

