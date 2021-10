In der UEFA Youth League ist Borussia Dortmund heute bei Ajax Amsterdam gefordert. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch hier.

Jetzt DAZN abonnieren, und Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund in der UEFA Youth League im Livestream verfolgen!

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. BVB in der UEFA Youth League heute live im TV und Livestream? - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das brisante niederländisch-deutsche Duell zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund gibt es am heutigen Dienstag (19. Oktober) gleich zwei mal in zwei unterschiedlichen europäischen Wettbewerben. Im Mittelpunkt der breiten Öffentlichkeit steht das Champions-League-Duell zwischen Ajax und dem BVB in der Johan-Cruyff-Arena.

Doch zuvor treffen die U19-Teams der beiden Klubs in der UEFA Youth League aufeinander (Spielbeginn 14 Uhr auf dem Sportkomplex De Toekomst). Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Partie des 3. Spieltags der Gruppenphase.

In der UEFA Youth League stimmen die Gruppen und der Zeitplan in der sogenannten "Champions-League-Route" mit denen der Champions League überein. Das heißt konkret, dass immer am gleichen Tag wie die Profis die beiden Nachwuchsteams der beteiligten Klubs in der Youth League aufeinandertreffen.

Ähnlich wie in der Champions League steht auch in der UEFA Youth League ein wegweisendes Spitzenspiel zwischen Ajax und dem BVB an. Nach zwei Spieltagen liegen die beiden Teams mit jeweils vier Punkten an der Tabellenspitze. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung Gruppensieg und damit der Qualifikation für das Achtelfinale. Der Gruppenzweite kann dies in einer K.o.-Runde gegen eines von acht Teams aus der Meister-Route noch erreichen.

Golden Boy: Vier BL-Kicker weiter dabei! Diese 20 Spieler sind noch übrig © imago images 1/21 Wie jedes Jahr wählt Tuttosport wieder die besten U21-Spieler in Europa. 40 Journalisten von u.a. Bild, L'Equipe, Marca oder A Bola stimmten dabei ab. Die Shortlist wurde erst von 80 auf 40 und nun auf 20 Spieler gekürzt. SPOX zeigt die Kandidaten. © getty 2/21 JUDE BELLINGHAM: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, England © getty 3/21 PEDRI: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Barcelona, Spanien © getty 4/21 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Arsenal, England © getty 5/21 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Real Madrid, Frankreich © getty 6/21 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © getty 7/21 GAVI: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre, FC Barcelona, Spanien © getty 8/21 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 9/21 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 10/21 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 19 Jahre alt, PSG, Portugal © getty 11/21 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © imago images 12/21 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/21 RODRYGO: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Real Madrid, Brasilien © getty 14/21 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 15/21 KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland © getty 16/21 CHARLES DE KETELAERE: Stürmer, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © imago images 17/21 DANIEL MALDINI: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, AC Milan, Italien © getty 18/21 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille (ausgeliehen vom FC Arsenal), Frankreich © getty 19/21 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 20/21 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 21/21 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. BVB in der UEFA Youth League heute live im TV und Livestream?

Ajax Amsterdam vs. BVB in der UEFA Youth League wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte an der kompletten Youth League und zeigt im Verlauf der Gruppenphase an jedem Spieltag ausgewählte Spiele mit deutscher Beteiligung. Am morgigen Mittwoch übrigens ab 16 Uhr das Spiel des FC Bayern München bei Benfica Lissabon. Heute beginnt die Übertragung von Ajax vs. BVB mit Kommentator Felix Keil wenige Minuten vor dem Anpfiff.

DAZN ist in dieser Saison auch für die Live-Übertragung des Großteils der insgesamt 137 Spiele in der Champions League verantwortlich. Heute seht Ihr dort beispielsweise sieben Spiele, Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund allerdings nicht, da dieses Spiel exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen ist.

Ihr wollt noch mehr Spitzenfußball im Livestream sehen? - dann lohnt sich ein DAZN-Abonnement auf jeden Fall. Für 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) seht Ihr bei dem Streamingdienst neben der Champions League und der UEFA Youth League in dieser Saison auch noch alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und die Primera Division.

Doch auch aus vielen anderen Sportarten zeigt DAZN fast täglich Highlights. Ein Beispiel: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die NBA mit den Spielen Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets und Los Angeles Lakers gegen Golden State Warriors. Und wo werden die beiden Spiel der Opening Night übertragen? Natürlich bei DAZN!

Abrufbar ist DAZN auf dazn.com sowie mit der kostenlosen App auf verschiedenen Endgeräten und - sofern Ihr einen besitzt - auf dem Smart-TV.

Der offizielle Streamingdienst des Europäischen Fußball-Verbandes UEFA, uefa.tv, Ajax vs. BVB in der UEFA Youth League heute zudem in einem kostenlosen Livestream. Um die das Spiel bei uefa.tv live sehen zu können, müsst Ihr Euch zuvor registrieren und einen Account anlegen. Hier geht's zu uefa.tv!

UEFA Youth League: Die heutigen Spiele im Überblick

Neben den 32 Klubs, die mit dem Champions-League-Weg einen von zwei Youth-League-Pfaden bilden, kämpfen 32 weitere Klubs parallel dazu im Rahmen des Meisterschaftswegs um den Einzug in die K.o.-Phase. Deswegen ist heute neben Borussia Dortmund und RB Leipzig auch der 1. FC Köln im Einsatz. Die Geißböcke müssen gegen KRC Genk einen 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.