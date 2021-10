In der UEFA Youth League spielt der noch sieglose Nachwuchs des FC Bayern München am 3. Spieltag bei Benfica Lissabon. Wie Ihr das Spiel am Mittwoch live im TV und im Livestream sehen könnt , erfahrt Ihr hier.

UEFA Youth League: Benfica vs. FC Bayern - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Die Champions League kehrt in dieser Woche aus einer gut dreiwöchigen Pause zurück. Am Dienstag, 18. Oktober, und Mittwoch, 19. Oktober, finden 16 Spiele des 3. Spieltags der Gruppenphase statt. Das bedeutet zugleich auch, dass in der UEFA Youth League auch wieder der Ball rollt.

In dem Nachwuchswettbewerb der besten U19-Mannschaften Europas wird zu Beginn zum einem im Champions-League-Weg und zum anderen im Meisterweg gespielt. Im Champions-League-Weg spielen exakt die gleichen Teams in den genau gleichen Bruder wie in der Champions League der "Erwachsenen".

Da der Spielplan ebenfalls identisch ist, kommt es heute gleich zu zwei Duellen zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München - in der Champions League und in der UEFA Youth League. Letzteres wird um 16 Uhr auf dem Futebol Campus angepfiffen.

Anders als in der Champions League, hier führt der FC Bayern die Tabelle nach zwei klaren Siegen an, läuft es in der UEFA Youth League für die Münchner bisher alles andere als nach Wunsch. Das Team von Trainer Danny Galm ist nach zwei Niederlagen (0:2 gegen den FC Barcelona, 0:4 gegen Dynamo Kiew) ohne selbst erzieltes Tor Letzter und bangt bereits früh um den Einzug in die nächste Runde. Dafür müsste zumindest der zweite Tabellenplatz erreicht werden. Benfica steht bisher bei drei Punkten. Dem Bayern-Nachwuchs steht am Mittwoch also eine wegweisende Begegnung bevor.

UEFA Youth League, Übertragung: Benfica vs. FC Bayern live im TV und Livestream

Ihr wollt das Spiel in der UEFA Youth League zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern live verfolgen? Das ist am Mittwoch möglich, da die Partie von DAZN im Livestream übertragen wird. Die Übertragung mit Kommentator Martin Kern beginnt um 16 Uhr. Der Streamingdienst hat sich übrigens die Übertragungsrechte an der UEFA Youth League gesichert und zeigt im Verlauf der Gruppenphase ausgewählte Spiele mit deutscher Beteiligung.

Um Zugriff auf DAZN zu haben, benötigt Ihr ein gültiges Abo. Falls Ihr bereits eines abgeschlossen habt, steht einem Fußballnachmittag mit dem Spiel des FC Bayern in der UEFA Youth League nichts im Wege. Ihr könnt aber auch noch ein Abo abschließen. Ihr habt die Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (149,99 Euro).

Nur gut drei Stunden nach Abpfiff der Partie in der UEFA Youth League zeigt DAZN auch das Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern exklusiv. Insgesamt überträgt der Streamingdienst 121 Spiele der Königsklassen-Saison 21/22 im Livestream. Dazu kommen noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenwiese Spiele aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Wer keinen Zugriff auf DAZN hat, kann sich das Youth-League-Spiel Benfica vs. FC Bayern auch im Livestream auf UEFA.tv ansehen. Der Zugang dazu ist kostenlos, setzt aber eine einmalige Registrierung voraus.

UEFA Youth League: Die heutigen Spiele im Überblick

Neben dem FC Bayern ist in der UEFA Youth League am Mittwoch aus deutscher Sicht auch noch der VfL Wolfsburg im Einsatz. Die jungen Wölfe spielen ab 14 Uhr beim FC Salzburg.