In der Conference League steht heute der 3. Spieltag der Gruppenphase an. Wir zeigen Euch, wo die Spiele live im TV und im Livestream übertragen werden.

Conference League: 3. Spieltag der Gruppenphase - Datum, Zeit, Anpfiff, Infos

Auch am heutigen Donnerstag, 21. Oktober, wird in europäischen Wettbewerben um Punkte gekämpft. Sowohl in der Europa League als auch in der zu dieser Saison neu ins Leben gerufenen Conference League finden die Partien des 3. Spieltags der Gruppenphase statt.

In der Conference League gibt es heute 16 Spiele, jeweils zwei in jeder der acht Gruppen. Eine Partie wird bereits um 16.30 Uhr angepfiffen, neun um 18.45 Uhr und sechs um 21 Uhr.

Die aus deutscher Sicht interessanteste Partie ist das Gastspiel von Union Berlin bei Feyenoord Rotterdam. Die Eisernen können mit einem Sieg beim Tabellenführer der Gruppe E ihrerseits die Tabellenspitze erobern.

Conference League, Der 3. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 16.30 Uhr HJK Helsinki Maccabi Tel Aviv 18.45 Uhr Alashkert Jerewan Linzer ASK Anorthosis Famagusta Flora Tallinn FC Bodö/Glimt AS Rom Feyenoord Rotterdam Union Berlin Maccabi Haifa Slavia Prag FC Kopenhagen PAOK Saloniki Vitesse Arnheim Tottenham Hotspur NS Mura Stade Rennes Qarabag Agdam Qairat Almaty 21 Uhr Partizan Belgrad KAA Gent CFR Cluj AZ Alkmaar FK Jablonec Randers FC ZSKA Sofia Sorja Luhansk Slovan Bratislava Lincoln Red Imps FC FC Basel Omonia Nikosia

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Conference League liegen bis 2024 bei der Mediengruppe RTL. An jedem Spieltag wird mindestens eine Partie aus Conference League oder der Europa League, auch für diesen Wettbewerb hält die Mediengruppe RTL die Übertragungsrechte, entweder auf RTL oder Nitro live im Free-TV übertragen. Heute sind es sogar zwei Spiele: Betis Sevilla gegen Bayer Leverkusen (Spielbeginn: 18.45 Uhr) auf Nitro und Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus (Spielbeginn: 21 Uhr) auf RTL. Bei den beiden Spielen handelt es sich um Spiele aus der Europa League, weshalb heute kein Conference-League-Spiel live im frei empfangbaren zu sehen ist.

Eine Live-Übertragung aus der Conference League gibt es heute aber dennoch geben. Auf dem RTL-Streamingdienst TVNow könnt Ihr Feyenoord Rotterdam gegen Union Berlin als Einzelspiel oder in der Europa League/Europa Conference League Konferenz im Livestream verfolgen.

Dafür benötigt Ihr aber zumindest ein Abo von TVNow Premium (4,99 Euro, jederzeit kündbar). Ihr könnt aber auch gleich den Season Pass über zehn Monate zum Preis von 34,90 Euro abschließen. Neukunden können TVNow einen Monat lang kostenlos testen. Wenn Ihr Euch heute also noch rechtzeitig registriert, ist Feyenoord vs. Union Berlin kostenlos zu sehen.

Ihr wollt Euch das Spiel auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV ansehen? Mit der App TVNow Premium ist das möglich.

Feyenoord Rotterdam gegen Union Berlin ist heute das einzige Conference-League-Spiel, das bei TVNow als Einzelspiel oder in der Konferenz gezeigt wird.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe E vor dem 3. Spieltag