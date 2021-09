Union Berlin vs. Maccabi Haifa, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Niederlage am ersten Spieltag wollen die Köpenicker Wiedergutmachung betreiben. Heute Abend im Spiel gegen den israelischen Verein Haccabi Haifa haben sie Gelegenheit dazu. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nach der unglücklichen Niederlage im ersten Spiel der Europa Conference League gegen Slavia Prag (1:3), wollen die Eisernen nun ihren ersten Sieg im neuen internationalen Wettbewerb einfahren. Alle wichtigen Informationen zum Spiel heute auf einen Blick:

Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 2. Spieltag (Gruppenphase)

2. Spieltag (Gruppenphase) Datum: 30.09.2021

30.09.2021 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Olympiastadion in Berlin

Olympiastadion in Berlin Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland)

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League - Das sind die Spiele des 2. Spieltags

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Linzer ASK Macccabi Tel Aviv Alashkert Erewan HJK Helsinki KAA Gent Anorthosis Famagusta Partizan Belgrad Flora Tallinn Sorja Luhansk AS Rom ZSKA-Sofia FK Bodö/Glimt AZ Alkmaar FK Jablonec CFR Cluj Randers FC PAOK Saloniki Slovan Bratislava 21.00 Uhr 1. FC Union Berlin Maccabi Haifa Feyenoord Rotterdam Slavia Prag FC Kopenhagen Lincoln Red Imps FC Tottenham Hotspur NS Mura Vitesse Arnhe Stade Rennes FC Basel Qairat Almaty Omonia Nikosia Qarabag Agdam

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Das Spiel Union Berlin vs. Maccabi Haifa wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Mit Beginn dieser Saison hat sich die RTL Group alle Übertragungsrechte an den Wettbewerben Europa League und Europa Conference League gesichert. Dennoch werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen.

Traditionell werden die Live-Fußball-Events nicht unter den Sendern der Gruppe aufgeteilt, lediglich der Hauptkanal RTL ist dafür verantwortlich. Das heißt gleichzeitig, dass nur eine ausgewählte Anzahl an Spielen parallel ausgestrahlt werden können - andere Spiele fallen raus.

Dazu gehört unter anderem auch die Partie Union Berlin vs. Maccabi Haifa am heutigen Abend. RTL sendet nämlich zur gleichen Spielzeit das Europa League-Match Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: So könnt Ihr das Spiel kostenlos im Livestream verfolgen

Dennoch bietet RTL den fußballinteressierten Fans eine Möglichkeit das Spiel im Internet per Livestream zu verfolgen. Über den hauseigenen Streamingdienst TV Now wird die Partie nämlich in voller Länge ausgestrahlt.

Ab 20.30 Uhr kann man das Match entweder als Einzelspiel oder auch in der Europa League/Europa Conference League-Konferenz anschauen. Durch den Abend werden die Kommentatoren und Moderatoren Anna Kraft und Robby Hunke und die Experten Arnd Zeigler und Lukas Podolski führen.

Um die Spiele sehen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges TV Now Premium-Abo vorausgesetzt. Dieses beläuft sich auf 4,99€ pro Monat oder 7,99€, wenn man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen möchte. Auch bei TV Now ist es möglich, einen ersten kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute live im Liveticker

Nicht alle haben immer die Möglichkeit ein Spiel live anzuschauen. Doch genau in diesen Fällen können wir Abhilfe schaffen: Mit dem SPOX-Liveticker werdet Ihr garantiert nichts verpassen - egal, ob Tore, Großchancen, rote Karten oder strittige Szenen, hier bleibt Ihr immer Up-to-Date.

