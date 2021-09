Mitten in der Woche wird europaweit haufenweise Fußball gespielt. Wir zeigen Euch, welche Spiele und Wettbewerbe am heutigen Mittwoch stattfinden. Zudem erklären wir Euch, wie Ihr diese Partien live im TV und Livestream sehen könnt.

Fußball heute live im TV und Livestream: Übertragung, Spiele, Ansetzungen

Obwohl das Wochenende noch ein paar Tage entfernt liegt, müssen Fußballfans bis dahin trotzdem nicht auf Action verzichten. Am heutigen Mittwoch, den 22. September, finden auf den europäischen Fußballplätzen zahlreiche Spiele und Wettbewerbe statt.

Unter anderem rollt heute in Italien, England, Spanien, Frankreich, aber auch in Deutschland der Ball. Während die obersten zwei deutschen Spielklassen Pause haben, geht es um 19 Uhr in der 3. Liga zwischen dem SC Freiburg II und Eintracht Braunschweig zur Sache.

In der italienischen Serie A werden vier, in der französischen Ligue 1 zehn und in der spanischen Primera Division ebenfalls vier Ligaspiele absolviert. In der Premier League gibt es heute keine Punkte zu holen, trotzdem wird auf der Insel das runde Leder getreten. Die 3. Runde des englischen Ligapokals, des Carabao Cups, steht an. Dabei sind Topteams wie Manchester United oder der FC Chelsea im Einsatz.

© getty In England steht heute der Carabao Cup im Fokus.

Fußball heute live im TV und Livestream: Spiele und Ansetzungen

Datum Anpfiff Heim Auswärts Wettbewerb 22. September 18.30 Uhr US Salernitana Hellas Verona Serie A 22. September 18.30 Uhr Spezia Calcio Juventus Turin Serie A 22. September 19.00 Uhr SC Freiburg II Eintracht Braunschweig 3. Liga 22. September 19.00 Uhr OSC Lille Stade Reims Ligue 1 22. September 19.00 Uhr AS Monaco AS St. Etienne Ligue 1 22. September 19.00 Uhr Montpellier HSC Girondins Bordeaux Ligue 1 22. September 19.00 Uhr FC Nantes Stade Brest Ligue 1 22. September 19.00 Uhr Stade Rennes Clermont Foot Ligue 1 22. September 19.30 Uhr Espanyol Barcelona Deportivo Alaves Primera Division 22. September 19.30 Uhr FC Sevilla FC Valencia Primera Division 22. September 20.30 Uhr Cagliari Calcio FC Empoli Serie A 22. September 20.30 Uhr AC Mailand FC Venedig Serie A 22. September 20.30 Uhr Brighton & Hove Albion Swansea City Carabao Cup 22. September 20.45 Uhr Manchester United West Ham United Carabao Cup 22. September 20.45 Uhr FC Chelsea Aston Villa Carabao Cup 22. September 20.45 Uhr FC Arsenal AFC Wimbledon Carabao Cup 22. September 20.45 Uhr FC Millwall Leicester City Carabao Cup 22. September 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur Carabao Cup 22. September 21.00 Uhr Angers SCO Olympique Marseille Ligue 1 22. September 21.00 Uhr RC Lens Racing Straßburg Ligue 1 22. September 21.00 Uhr FC Lorient OGC Nizza Ligue 1 22. September 21.00 Uhr Olympique Lyon ES Troyes AC Ligue 1 22. September 21.00 Uhr FC Metz Paris Saint-Germain Ligue 1 22. September 22.00 Uhr Real Madrid RCD Mallorca Primera Division 22. September 22.00 Uhr FC Villarreal FC Elche Primera Division

Fußball heute live im TV und Livestream: Übertragung

Die meisten Partien von heute gibt es bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die Serie A, Ligue 1, Primera Division und für den Carabao Cup in Deutschland. Der Fußball-Tag beim "Netflix des Sports" beginnt dabei um 18.30 Uhr mit dem Spiel in der Serie A zwischen Spezia Calcio und Juventus Turin, das nach Cristiano Ronaldos Abgang aktuell in einer kleinen Krise steckt. Auch die restlichen drei Serie-A-Spiele laufen allesamt bei DAZN.

So ist es auch bei den Spielen der Primera Division. Alle vier Partien werden live und in voller Länge übertragen. Die Ligue 1 ist heute ebenfalls mit vier Partien auf der Plattform vertreten. Diese sind: AS Monaco - AS St. Etienne, FC Metz - Paris Saint-Germain, Angers SCO - Olympique Marseille und Olympique Lyon - ES Troyes AC.

Auch englischer Spitzenfußball ist im Livestream abrufbar. Ihr habt die Wahl zwischen Manchester United - West Ham United, FC Chelsea - Aston Villa oder Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur. Die Pokalduelle gehen nämlich alle um 20.45 Uhr los.

Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr nach Ablauf des kostenlosen Probemonats diese Bewerbe Woche für Woche live verfolgen. Das Abo kostet im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro.

Das Drittligaspiel zwischen der Reservemannschaft des SC Freiburg und Eintracht Braunschweig läuft exklusiv bei Magenta Sport.