Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig im Interview: "Die Bayern haben das Rattenrennen nicht mitgemacht"

Andreas Rettig führte die DFL von 2013 bis 2015 als Geschäftsführer an und gilt seit jeher als Kritiker der Entwicklungen im Fußball sowie Mann der klaren Worte. Im Interview mit SPOX und Goal spricht er über den Transfer-Irrsinn trotz der Corona-Pandemie und verteilt ein Lob an den FC Bayern.

Außerdem erklärt Rettig, der zudem als Manager bei Freiburg, Köln, Augsburg und St. Pauli arbeitete, warum er nichts von Peter Peters als kommendem DFB-Präsidenten hält, wieso der Stellenwert der Bundesliga wieder größer werden muss und wie die zunehmende emotionale Entfremdung der Fans aufgehalten werden kann.

Herr Rettig, Sie haben zuletzt mit einem Anruf im Sport1-Doppelpass für Aufsehen gesorgt, bei dem Sie die derzeitige DFB-Führung um Interimspräsident Peter Peters kritisierten. Was war ihr Ansinnen?

Rettig: Ich habe den Finger in die Wunde gelegt, was die Frage des Systems angeht: dass der DFB im eigenen Saft schmort und es unglaublich schwer ist, frische Kräfte von außen dazuzubekommen, egal ob männlich oder weiblich. Das System als solches fördert die Struktur des closed shops.

Besonders auf Herrn Peters hatten Sie es abgesehen ...

Rettig: Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich ihn nicht für den geeigneten Kandidaten für das Amt des Präsidenten halte. Ich kenne ihn ja aus meiner Zeit bei der DFL noch gut. Sein Auftritt im Doppelpass hat bei mir zu keinem Sinneswandel geführt.

Einer Ihrer Hauptkritikpunkte war die Tatsache, dass eine "Ochsentour" und das Schmieden von Allianzen im Verband dafür notwendig sei, um an die DFB-Spitze zu kommen und dies ein Grund dafür gewesen sei, dass die Amtszeiten der Ex-Präsidenten Niersbach und Keller verhältnismäßig kurz waren.

Rettig: Das kann Zufall sein, ich glaube aber nicht daran. Das Auswahlverfahren, die Kriterien und der Weg zur Besetzung des Postens müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Damit wir uns nicht missverstehen: Es gibt auch im bisherigen System kluge und erfahrene Leute. Es ist aber sicherlich von Vorteil, wenn man auch einmal Gedanken von Außenstehenden zulässt.

Sie brachten als Lösungsansatz eine Nachwuchsgruppierung nach dem Vorbild der Jungen Union ins Spiel. Wie stellen Sie sich das vor?

Rettig: Damit wollte ich aufzeigen, dass wir auch von der Politik etwas lernen können. Das können auch die Jusos oder die grüne Jugend sein. Das wäre ein Schritt nach vorne. Es geht um eine Interessenvertretung unterschiedlicher Bereiche, die Gehör, Sitz und Stimme hat. Die Schwarmintelligenz bei sieben Millionen Mitgliedern muss genutzt werden - Potenzial liegt brach. Ganz wichtig ist zudem die Richtlinienkompetenz, die beim DFB und nicht bei der DFL liegen muss.

Wie blicken Sie, der häufig die Wichtigkeit der sportlichen Integrität betont, auf die jüngsten Transfertätigkeiten einiger Top-Klubs in Zeiten von Corona?

Rettig: Es zeigt sich ganz klar: Es gibt keinen Wettbewerb mit gleichen Waffen und Voraussetzungen. Ich habe schon oft genug die Bayern kritisiert, aber ich finde es fast schon wohltuend, wie sie sich verhalten und dieses Rattenrennen nicht mitgemacht haben. Die Zahlen sprechen für sich: Es ist unerlässlich, die Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Die Bundesliga ist unter den Top-Nationen das einzige Land, das einen Transferüberschuss erwirtschaftet hat - von über 50 Millionen Euro.

Was schlussfolgern Sie daraus?

Rettig: Ich habe es nie verstanden, warum die Premier League so glorifiziert wird. Der Umsatz ist weitaus höher, was nicht nur an den selbst verdienten Erlösen, sondern auch an Finanzspritzen der Investoren liegt. Deshalb verteidige ich bis heute aus tiefster Überzeugung unser 50+1-Modell. Investoren sind immer willkommen, solange sie die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wurzeln respektieren. Sie sollten die Herzen der Fans erreichen und nicht nur deren Portemonnaie.

Was sagen Sie Fans der deutschen Top-Vereine, wenn diese in der Folge international immer mehr an Boden verlieren sollten?

Rettig: Ganz einfach: Der nationale Wettbewerb muss wieder viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Die Frage ist: Wohin wollen wir im europäischen Fußball? Ein Wettstreit mit Oligarchen und Staatsfonds kann nicht in unserem Interesse sein. Dieses ruinöse Wettrennen ist sowieso nicht zu gewinnen. Es ist eine irrsinnige Annahme zu glauben, dass Mbappe für 230 Millionen zum FC Bayern wechseln würde. Dann würde PSG eben 250 Millionen bezahlen. Der größte Fehler wäre es, dafür den nationalen Wettbewerb zu beschädigen.

Ist es dafür nicht schon zu spät?

Rettig: Dieses Gefühl kann man haben. Das Rad werden wir nicht zurückdrehen können, aber wir sollten zumindest das Tempo verlangsamen. Wir müssen eine Allianz der Vernünftigen schaffen, um wieder für eine höhere Integrität in den Wettbewerben zu sorgen. Auch Vorgaben der Politik gehören dazu, denn: Investorenvereine, denen es einzig ums Geld verdienen geht, werden sich nicht von selbst besinnen.

Klubs mit den höchsten Transferausgaben der letzten zehn Jahre © getty 1/41 Den vergangenen Transfersommer wird die Fußballwelt wohl für eine lange Zeit nicht mehr vergessen. Doch wie sah das in den vergangenen zehn Jahren aus? SPOX zeigt euch die Teams, die in den vergangenen zehn Jahren am meisten Geld investierten. © getty 2/41 PLATZ 20 | FC Sevilla | 661 Millionen Euro | 233 Zugänge © getty 3/41 Rekordtransfer der Spanier war Außenstürmer Rony Lopes 2019 für 25 Mio. Euro. Über die Jahre investierte Sevilla sehr viel in die Offensive. Innenverteidiger Kounde (25 Mio.) steht allein neben Transfers wie Muriel (24,5), Promes (21) oder Correa (18,2). © getty 4/41 PLATZ 19 | FC Everton | 736 Millionen Euro | 198 Zugänge © getty 5/41 Die Toffees investierten in den vergangenen zehn Jahren sehr viel Geld, allzu große Erfolge feierten sie jedoch nicht. Romelu Lukaku (35 Mio.) und Richarlison (39 Mio.) sind die Luxusstürmer, teuerster Einkauf war aber Gylfi Sugurdsson 2017 (49 Mio.). © getty 6/41 PLATZ 18 | Borussia Dortmund | 757 Millionen Euro | 135 Zugänge © getty 7/41 Dortmunds teuerster Neuzugang Ousmane Dembele (35 Mio.) entwickelte sich zu einem richtig guten Geschäft als man ihn ein Jahr später für 135 Mio. Euro verkaufte. Für Hummels, Malen und Schürrle griff man mit 30 Mio. Euro ähnlich tief in die Tasche. © getty 8/41 PLATZ 17 | FC Bayern München | 784 Millionen Euro | 108 Zugänge © getty 9/41 Teuerster Bayern-Zugang bleibt Lucas Hernandez, der 2019 für 80 Mio. Euro von Atletico kam. Aber auch zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts investierten sie zum Beispiel in Manuel Neuer (30 Mio.) oder oder Javi Martinez (40 Mio.). © getty 10/41 PLATZ 16 | SSC Neapel | 814 Millionen Euro | 407 Zugänge © getty 11/41 Die Italiener machten im vergangenen Jahr mit 80-Millionen-Stürmer Victor Osimhen auf sich aufmerksam. Ähnlich berühmt war ihre Verpflichtung von Gonzalo Higuain 2013 für knapp 40 Millionen Euro. © getty 12/41 PLATZ 15 | Tottenham Hotspur | 857 Millionen Euro | 193 Zugänge © getty 13/41 In diesem Jahr hielten sich die Londoner im Vergleich zu ihren Rivalen zurück. Mit Bryan Gil (25 Mio.) und Emerson (25) verpflichtete man zwei junge Spieler mit Potenzial. Teuerster Transfer aller Zeiten bleibt also Tanguy Ndombele für 60 Mio. Euro. © getty 14/41 PLATZ 14 | AC Mailand | 921 Millionen Euro | 436 Zugänge © getty 15/41 Wer erinnert sich von euch noch an Ibras 24-Mio-Deal 2011? In der Folge griff Milan mehrmals tief ins Portemonnaie und holte von jenem Geld u.a. Leonardo Bonucci (42 Mio.), Lucas Paqueta (38 Mio.) oder auch Andre Silva (38 Mio.), der heute für RB stürmt. © getty 16/41 PLATZ 13 | AS Monaco | 952 Millionen Euro | 328 Zugänge © getty 17/41 Anfang und Mitte der 2010er Jahre galten die Monegassen als Juwelenschmiede. Über die Jahre investierten sie das gewonnene Geld aber auch großzügig in gestandene Spieler wie Radamel Falcao (43 Mio.), Wissam Ben Yedder (40) oder Gelson Martins (30). © getty 18/41 PLATZ 12 | AS Rom | 1,01 Milliarden Euro | 506 Zugänge © getty 19/41 Den letzten großen Erfolg feierten die Römer 2008 im Pokal, seitdem wartet man in der Hauptstadt Italiens auf einen Triumph und investierte viel Geld: Patrick Schick (42 Mio.), Tammy Abraham (40) oder Leonardo Spinazzola (29,5) seien etwa genannt. © getty 20/41 PLATZ 11 | Inter Mailand | 1,03 Milliarden Euro | 554 Zugänge © getty 21/41 Ähnlich wie der Stadtrivale bezahlt Inter gern gutes Geld für gute Spieler. Romelu Lukaku (74 Mio.) oder auch Achraf Hakimi (43) gehören zu den Weltbesten auf ihrer Position und brachten Pokale nach Mailand. Zuletzt holten sie den Scudetto nach Hause. © getty 22/41 PLATZ 10 | FC Liverpool | 1,04 Milliarden Euro | 202 Zugänge © getty 23/41 In diesem Sommer wilderten die Reds bei RB Leipzig und holten nach Naby Keita (60 Mio.) auch Ibrahima Konate für 40 Mio. Euro nach England. Rekordtransfer ist weiterhin Virgil van Dijk, der vor vier Jahren für knapp 85 Mio. Euro aus Southampton kam. © getty 24/41 PLATZ 9 | FC Arsenal | 1,07 Milliarden Euro | 199 Zugänge © getty 25/41 Vor allem in diesem Sommer machten die Gunners mit teuren Transfers auf sich aufmerksam. White (58,5 Mio.), Ödegard (35. Mio), Ramsdale (28 Mio.) und Tomiyasu (18,6 Mio.) wechselten nach London, der große Erfolg bleibt seit der Ära Wenger aber aus. © getty 26/41 PLATZ 8 | Real Madrid | 1,10 Milliarden Euro | 133 Zugänge © getty 27/41 Anders als man denken würde, hat Real Madrid in den vergangenen zehn Jahren "nur" das achtmeiste Geld ausgegeben. Rekordverdächtig waren die Deals mit Eden Hazard (115 Mio.) und Gareth Bale (101 Mio.). Und vielleicht kommt mit Mbappe ja der nächste. © getty 28/41 PLATZ 7 | Atletico Madrid | 1,14 Milliarden Euro | 218 Zugänge © getty 29/41 Auch die andere Madrider Mannschaft aus Spaniens Oberklasse hat in den vergangenen Jahren über eine Milliarde Euro ausgegeben. Joao Felix (127 Mio.) ist wohl der namhafteste in dieser Reihe. © getty 30/41 PLATZ 6 | Paris Saint-Germain | 1,40 Milliarden Euro | 178 Zugänge © getty 31/41 Den ersten ganz großen Transfer leistete sich PSG mit Javier Pastore (42 Mio.), später wurden die Transfers immer teurer: Neymar (222 Mio.), Mbappe (145.Mio) und Cavani (64,5 Mio) stehen ganz oben in der Liste. © getty 32/41 PLATZ 5 | Juventus Turin | 1,45 Milliarden Euro | 533 Zugänge © getty 33/41 Die Dominanz des italienischen Serienmeisters wurde erst in diesem Sommer gebrochen, auf dem Transfermarkt bleibt Juve jedoch Italiens Topmannschaft. Cristiano Ronaldo (117 Mio.) und Gonzalo Higuain (90 Mio.) sind Juves Rekordmänner. © getty 34/41 PLATZ 4 | FC Barcelona | 1,48 Milliarden Euro | 152 Zugänge © getty 35/41 Allein sechs Zugänge jenseits der 80 Millionen Euro leisteten sich die Katalanen im vergangenen Jahrzehnt, Barca gehörte dafür aber in dieser Zeit auch zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Fünf spanische Meistertitel, sechs Pokaltitel und ein CL-Titel. © getty 36/41 PLATZ 3 | Manchester United | 1,49 Milliarden Euro | 168 Zugänge © getty 37/41 Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson hat United sehr viel Geld ausgegeben, um an die großen Erfolge von früher anzuknüpfen. Rekordzugang war Paul Pogba, der 2016 für 103 Millionen Euro von Juventus Turin nach Manchester kam. © getty 38/41 PLATZ 2 | FC Chelsea | 1,59 Milliarden Euro | 346 Zugänge © getty 39/41 Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch kaufte sich 2003 in Londons Hauptstadt ein und investiert bis heute unfassbare Summen in das Fußballunternehmen. Der wohl berühmteste Transfer war der von Romelu Lukaku in diesem Sommer für 115 Millionen Euro. © getty 40/41 PLATZ 1 | Manchester City | 1,64 Milliarden Euro | 267 Zugänge © getty 41/41 Wohl kaum ein anderer Fußballklub der Welt steht für derart hohe Investitionen wie Manchester City. Grealish (117 Mio.), De Bruyne (76 Mio.), Dias (68 Mio.) oder auch Mahrez (67,8 Mio.) gehören zu den Besten der Welt, nur der CL-Tite fehlt eben noch.

Was stellen Sie sich vor?

Rettig: Es muss eine Balance zwischen selbst erwirtschafteten Einnahmen und Ausgaben geschaffen werden. Ein Umgehen muss viel klarer und härter sanktioniert werden. Wenn Sportgerichte wie der CAS letztlich von den Investorenklubs in die Knie gezwungen werden, ist das frustrierend und hilft auf lange Sicht dem System und Wettbewerb nicht.

Und ansonsten?

Rettig: Investitionen in gesellschaftliche Verantwortung müssten viel stärker eingefordert werden. Dies könnte dazu führen, dass der eine oder andere Investor sein Engagement überdenkt, weil er spürt: Damit kann ich ja doch nicht so viel Geld verdienen!