Am Mittwoch ermitteln der FC Chelsea und der FC Villareal den Sieger im UEFA Super Cup. Ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird oder woanders verraten wir Euch hier.

Das erste Highlight der Saison 2021/22 im europäischen Vereinsfußball steht kurz bevor. Diese wird traditionellerweise mit dem Spiel um den UEFA Super Cup eröffnet

UEFA Super Cup im Free-TV: Chelsea vs. Villarreal - Datum, Zeit, Ort, Infos

Das Spiel um den UEFA Super Cup findet am Mittwoch, 11. August, statt. Angepfiffen wird die Partie zwischen dem Sieger der letztjährigen Champions League, dem FC Chelsea, und dem FC Villarreal als Sieger der letztjährigen Europa League um 21 Uhr im Windsor Park in der nordirischen Hauptstadt Belfast vor 13.000 zugelassenen Zuschauern.

Der von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea geht als Favorit in die Partie gegen die Spanier und ist heiß auf den nächsten großen Titel binnen weniger Monate. "Wir wollen diesen Titel unbedingt nach London holen. Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes - ich habe richtig Bock auf dieses Finale", sagte der bei Chelsea unter Vertrag stehende Nationalspieler Antonio Rüdiger. Der deutschen Fraktion gehören neben Trainer Tuchel und Rüdiger noch Kai Havertz und Timo Werner an.

Das Starensemble der Blues könnte in absehbarer Zeit noch mit Torjäger Romelu Lukaku verstärkt werden. Der Belgier steht unmittelbar vor einem Wechsel von Inter Mailand nach London. Sollte dieser zeitnah perfekt werden, ist ein Einsatz Lukakus im UEFA Super Cup aber nicht sehr wahrscheinlich.

UEFA Super Cup im Free-TV? So seht Ihr Chelsea vs. Villarreal live im TV und Livestream

Ein schöner Fußballabend mit zwei europäischen Topteams vor dem heimischen TV - diese Hoffnung vieler Fans müssen wir an dieser Stelle zerschlagen, zumindest wenn diese auf eine kostenlose Übertragung gehofft hatten.

Das Spiel um den UEFA Super Cup zwischen Chelsea und Villarreal wird nicht live im Free-TV oder einem kostenlosen Livestream übertragen. Die Übertragungsrechte an dem Spiel liegen nämlich bei dem Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt die Partie ab 20.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann wird von Experte Jonas Hummels unterstützt.

UEFA Super Cup im Free-TV? So seht Ihr Chelsea vs. Villarreal live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung : FC Chelsea - FC Villarreal

: FC Chelsea - FC Villarreal Wettbewerb : UEFA Super Cup

: UEFA Super Cup Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Ort : Windsor Park, Belfast (Nordirland)

: Windsor Park, Belfast (Nordirland) Zugelassene Zuschauer : 13.000

: 13.000 Livestream: DAZN

UEFA Super Cup im Free-TV? So seht Ihr Chelsea vs. Villarreal live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea : Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner

: Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner Villarreal: Asenjo - Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza - Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yeremi - Gerard, Nino

UEFA Super Cup: Chelsea vs. Villarreal im Liveticker

Auf jeden Fall kostenlos ist der von SPOX angebotene Liveticker zum UEFA Super Cup. In diesem informieren wir Euch ausführlich über den Verlauf des Spiels.

© getty 2020 gewann der FC Bayern München den UEFA Super Cup.

UEFA Super Cup: Sieger der vergangenen Jahre